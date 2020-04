port GmbH erweitert sein CANopen Treiber Portfolio und unterstützt die “STMicroelectronics STM32G4xx Familie”

Die port GmbH erweitert ihr CANopen Treiber Portfolio und unterstützt ab sofort die STMicroelectronics STM32G4xx Familie. Die STM32G4-Serie kombiniert einen 32-Bit-Arm? Cortex?-M4-Kern (mit FPU- und DSP-Anweisungen) mit 170 MHz in Kombination mit drei verschiedenen Hardwarebeschleunigern: ART Accelerator ?, CCM-SRAM-Routine-Booster und mathematischen Beschleunigern.

port?s CANopen Treiber unterstützt CAN Multiline, so dass mehrere CAN Kanäle gleichzeitig betrieben werden können. Weiterhin werden 11 und 29bit ID?s unterstützt. Als Compiler/IDE wurde der Keil ARMCC v5.26 – ?Vision5 verwendet. Der Treiber wurde so entwickelt, dass dieser die HAL-Treiber (STM32Cube_FW_G4_V1.1.0) des STM32CubeG4 Firmware Package nutzen kann.

Zusammen mit den CANopen Stacks von port, kann sowohl die Version Master/Slave oder auch nur die Slave Version genutzt werden. ?

Zur leichteren Integration der CANopen Library in Verbindung mit dem CANopen Treiber ? STMicroelectronics STM32G4xx Familie? steht das CANopen Design Tool in der Version des Next Generation Port Design Tools – künftig auch Industrial Communication Creator genannt ? zur Verfügung. Das CANopen Design Tool ist ein Werkzeug zur schnellen und kostensparenden Entwicklung von CANopen Applikationen (Geräten). Es generiert ein Objektverzeichnis und eine Initialisierungsfunktion in C-Code, ein Electronic Data Sheet und die Dokumentation des Projekts mit wenigen Mausklicks. Zusätzlich dient es zur Konfiguration der CANopen Library und der CANopen Driver Packages.

port gilt als einer der führenden Anbieter von industrial Real Time Kommunikationstechnologien. Seit 1990 ist port in Halle / Saale ansässig und sehr erfolgreich den Bereichn CAN / CANopen und der industrial Ethernet Technologie (PROFINET, EtherCAT, POWERLINK, EtherNet/IP, CC-LINKIE TSN, TSN). Neben Stacks, Tools, Schulungen und Integrationssupport bietet port kundenspezifische Soft- und Hardwareentwicklung, einschließlich der Fertigung von elektronischen Geräten und Systemen an.