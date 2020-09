Portabler Performance-Gigant: Das neue TUXEDO Book XUX7

Das TUXEDO Book XUX7 ist ein?Gamingnotebook-Gigant! Dementsprechend richtet sich das?Highend-Desktop-Replacement?nicht an Benutzer, die ein Notebook für den Mobil-Einsatz?benötigen, sondern an jene, die?Höchstleistung in einem transportablen Paket?suchen.

Leistungs-Schwergewicht!

“Mobil” ist sicher nicht der erste Gedanke, der dem geneigten Betrachter des neuen TUXEDO Book XUX7 in den Sinn kommt. Das wuchtige Teil-Aluminium-Gehäuse mit einer Bauhöhe von?43,5 mm?und einem Gewicht von?3,8 kg?macht das neue TUXEDO Book?XUX7 zu einem?echten?Flaggschiff.

Dies ermöglicht dem Desktop-Replacement-System eine extrem hohe?Leistungsfähigkeit auf Höhe eines Highend-Desktop PCs, ohne allerdings (gänzlich) auf den?Vorteil seiner Gerätegattung zu verzichten: Mobilität!

Das Revier des XUX7 ist der Tisch. Welcher das ist, bleibt Ihnen überlassen: Im Büro, Arbeitszimmer, Wohnzimmer oder, dank des optionalen Ultra-HD IPS Displays mit sehr hohen 400 cd/m2 Bildschirmhelligkeit sogar im Freien: Das TUXEDO Book XUX7 bietet?Spitzenleistung dort, wo Sie sie benötigen!

Highend-Desktop CPUs für Gaming & Rendering

Das XUX7 bedient sich waschechter?Desktop-Prozessoren?bis hin zu Intels Flaggschiffmodell?Core i9-10900K?mit 10 Kernen | 20?Threads. Der 10th Gen Prozessor der Comet Lake Serie taktet mit bis zu 5,3 GHz und besitzt eine nominale Energieaufnahme (TDP) von?125 Watt.

Flankiert wird das System von bis zu?128 GB DDR4 Arbeitsspeicher, der sich auf insgesamt?4 RAM-Slots?verteilt und mit bis zu 3200 MHz taktet und das XUX7 auch hervorragend als?Workstation für anspruchsvollste Grafik- und Videobearbeitung sowie rechenaufwändige Deep Learning- und Renderprozesse befähigt.

Maximale Grafikperformance dank RTX 2080 SUPER

Mit der?NVIDIA?GeForce RTX 2080 SUPER?kommt das absolute Flaggschiffmodell?in der?höchsten Ausbaustufe?zum Einsatz. Mit 3072 Shadern (CUDA – Cores), 8 GB GDDR6 Grafikspeicher und einer maximalen Energieaufnahme?(TGP)?von 200 Watt?bietet das XUX7 brachiale Grafikleistung auf Highend-Desktop-Niveau.

Die im?MXM-III V4.0-Formfaktor eingesetzten Grafikkarten sind darüber hinaus?auf dem Mainboard gesteckt?und somit, wie die Desktop-Prozessoren,?nachträglich austauschbar.

Ultra-HD & 240 Hz G-SYNC und 97 Wh Akku

Auch das Display bedient sich aus dem Regal der Spitzenklasse: Während für Gamer das?17,3 Zoll FullHD?IPS Display mit blitzschnellen?240 Hz und G-SYNC?das Panel der Wahl sein dürfte, dürfen sich Kreativschaffende über das besonders hochauflösende?UHD IPS Display?mit seiner erstklassigen Farbraumabdeckung von?100% Adobe RGB?und einer Helligkeit von?~400 cd/m2?freuen.

Damit sind sogar Außeneinsätze überhaupt kein Problem, sogar abseits der Steckdose. Wenngleich die stromhungrige Hardware Ihren Tribut fordert, so entlockt der große?97 Wh Akku?dem TUXEDO Book XUX7 immerhin je nach Auslastung bis zu 4 Stunden (~150 cd/m2; WLAN aktiviert, unter Arbeitsbedingungen) bzw. sogar?bis zu 6 Stunden (Idle).

4 Monitore und 2 Netzteile

Für den Multimonitorbetrieb stehen dem XUX7 gleich 4 Anschlüsse für externe Bildschirmerweiterungen zur Verfügung: Neben?2x Mini DisplayPort 1.4?kann auch je ein Monitor per?HDMI 2.0?sowie per?Thunderbolt 3?betrieben werden. Darüber hinaus stellen?4x USB sowie 1x UHS-III-Kartenleser?umfassende Schnittstellen für den?Datenaustausch bereit.

Um die brachiale Leistung des TUXEDO Book XUX7 mit genügend Energie zu versorgen, wird das Highend Desktopreplacement?mit?2x 280 Watt?Netzteilen?(samt praktischer Doppel-Halterung)?ausgeliefert.

Das?TUXEDO Book XUX7?steht ab sofort in unserem Onlineshop zur Verfügung.

