Portofino schließt überzeichnete Finanzierung ab

Vancouver, B.C., 5. Mai 2020. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 300.000 Dollar überzeichnet wurde und bei einem Einheitspreis von 0,05 Dollar einen Erlös von 332.500 Dollar eingebracht hat. Insider von Portofino zeichneten zwei Millionen Einheiten.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant mit zwei Jahren Gültigkeit. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,05 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Insgesamt begibt Portofino 6.650.000 Aktieneinheiten und zahlt Vermittlungsprovisionen in Form von 9.040 Dollar in bar und 688.000 Broker-Warrants, die zu denselben Bedingungen wie die an die Zeichner begebenen Warrants ausgeübt werden können. Die begebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die im September 2020 abläuft.

Das Unternehmen wird den Erlös aus der Finanzierung für die Mineralexploration, die sich derzeit auf sein Projekt South of Otter (Red Lake) konzentriert, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, die auch die Verfolgung anderer potenziellen Edelmetallprojektgelegenheiten beinhalten. Das Konzessionsgebiet South of Otter enthält hervorragende Zielgebiete für eine Goldmineralisierung vom Red Lake-Typ sowie goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Die historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet umfassten Prospektionen, Probenahmen, geophysikalische Flugmessungen der Magnetfeldstärke und eingeschränkte Bohrungen.

Das Unternehmen geht davon aus, sein Explorationsteam noch in diesem Monat zum Projekt zu entsenden, und wird in Kürze Einzelheiten zu den Aktivitäten und Zielen bereitstellen.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

