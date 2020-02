Portofino unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf seiner Beteiligung an Lithiumprojekten



Vancouver, B.C., 25. Februar 2020. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen mit Galan Lithium Limited (Galan) eine verbindliche Übereinkunft (die Vereinbarung) über den Verkauf und die Übertragung des Rechts von Portofino auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an den Lithiumsole-Projekten Del Condor und Pucara getroffen hat.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird Galan Portofino im Gegenzug für Portofinos 100-%-ige Beteiligung an Hombre Muerto West (das HMW-Abkommen) 100.000 Dollar (einschließlich einer Anzahlung von 20.000 Dollar) zahlen und 650.000 voll eingezahlte Galan-Stammaktien an das Unternehmen begeben. Über das HMW-Abkommen hat Portofino das Recht, sämtliche Anteile an den Lithiumsole-Projekten Del Condor und Pucara zu erwerben. Galan wurde von Portofino eine dreimonatige Exklusivitätsperiode (mit Option auf eine dreimonatige Verlängerung) gewährt. Galan ist an der Australian Stock Exchange (ASX: GLN) notiert.

David Tafel, CEO von Portofino, meint: Mit dem Verkauf unserer Beteiligung an den HMW-Projekten monetarisieren wir einen Teil unserer Lithiumvermögenswerte, wodurch wir uns auf unser Gold-/ Basismetallprojekt in Red Lake (Kanada) konzentrieren sowie andere potenzielle Akquisitionen von Edelmetallprojekten verfolgen können. Portofino wird über die Aktienbeteiligung an Galan und unser Salarprojekt in Yergo (Argentinien) weiterhin an der Lithiumbranche beteiligt bleiben.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe der Entdeckung Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd., die im Zuge von Bohrungen vor Kurzem mehrere hochgradige Goldentdeckungen gemacht hat. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

