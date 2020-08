Portwell bringt neues PICMG 1.3 Half-Size Host-Board (shb) mit neuesten Intel? Xeon? E-2100/220 Prozessoren mit C246-Chipset auf den Markt

Dreieich, Deutschland/Nieuw Vennep, Niederlande, Portwell (www.portwell.eu), ein weltweit führender Innovator für Industrie-PC- (IPC) und Embedded-Computing-Lösungen und assoziiertes Mitglied der InteI? Internet of Things Solutions (IoT) Alliance, bringt seine neue ROBO-6912VG2AR auf den Markt. Die ROBO-6912VG2AR ist ein neuer PICMG 1.3 Half-Size SBC der Workstation- und Desktop-Prozessoren des Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron-Prozessors der 8./9. Generation (Coffee Lake-S-Plattform) mit Intel Q370-Chipsatz sowie Intel Xeon Prozessor der E-2100/2200-Familie mit C246-Chipsatz mit bis zu 8 Kernen, 3,4 GHz (35-65 W) im LGA 1151-Sockel, unterstütz. Die ROBO-6912VG2AR bietet eine verbesserte Leistung und Verarbeitungseffizienz und ist daher ideal für Embedded Systeme geeignet, die zugleich kompakt sein müssen. Gleichzeitig bietet sie hohe Rechenleistung und umfangreiche I/O?s was flexible Erweiterungen ermöglicht.

Die ROBO-6912VG2AR ist die ideale Wahl für ausgewogene oder leistungsintensive Anwendungen wie Fabrikautomation, industrielle Steuerungssysteme, Bildgebungssysteme für Medizin / Gesundheitswesen, automatisierte Testgeräte, Digital Signage, Sicherheitsüberwachung, Rundfunksysteme, Transport- und Kommunikationstestgeräte.

Die ROBO-6912VG2AR bietet bis zu 64GB RAM ECC / non-ECC-DDR4 2666 MHz auf zwei SO-DIMM-Sockeln, was gegenüber der Vorgängergeneration doppelte Speicherkapazität und höhere Bandbreite bedeutet. Sie unterstützt PCI Express Gen 3 (bis zu 8,0 GT / s) mit 1x PCIe x16, 2x PCIe x8 oder 1x PCIe x8 und 2x PCIe x4, zusätzlich dazu 1x PCIe x4 oder 4x PCIe x1 für flexible Erweiterungen. Es verfügt auch über umfangreiche I/Os, einschließlich 1x RS-232/422/485, 2x USB 3.1 Gen 2, 4x USB 3.0, zwei Gigabit-Ethernet-LAN-Ports mit Wake-on-LAN (WoL) Funktion und 2x SATA 3.0-Ports und 1x mSATA-Sockel mit Unterstützung von RAID 0, 1, 5 und Intel Optane? -Speicher. Darüber hinaus ist der ATX-Stromeingang eine hervorragende Lösung für eine Vielzahl von Stromquellen für industrielle Computersysteme und das integrierte TPM 2.0 macht die Anwendung sicherer.

Mit dem integrierten Intel Gen 9.5 Beschleuniger für grafische Medien bietet die ROBO-6912VG2AR signifikante 3D-Multimedia-Leistung, die DirectX 12, Open GL 3.1, OCL 1.1 und MPEG-2 unterstützt. Die Grafikausgabe erfolgt über zwei Mini-DP-Anschlüsse (4K-Auflösung) und DVI-D (Auflösung bis 1920 x 1600).

Durch die Verwendung der System-Host-Board-Architektur vereinfacht die neue ROBO-6912VG2AR Service und Wartung und reduziert die Gesamtausfallzeit. Darüber hinaus bietet sie Energieeffizienz und ein optimiertes Gleichgewicht zwischen Rechenleistung, beschleunigter Grafikverarbeitung und Gesamtstromverbrauch. Die hohe Flexibilität bei Erweiterung mit Backplanes ermöglicht es die ROBO-6912VG2AR in unterschiedlichen Anwendungen einzusetzen. Sie ist leicht aktualisierbar und kann mit einem SBC der älteren Generation und den neuesten CPUs installiert werden. Kunden profitieren zudem vom Langzeitsupport von mehr als 10 Jahren den die ROBO-6912VG2AR bietet.

