Portwell und ENGICAM kündigen Zusammenarbeit an

Portwell (www.portwell.eu) und ENGICAM (www.engicam.com) haben ihre Zusammenarbeit angekündigt. Mit dieser Zusammenarbeit erweitert Portwell Europe sein Angebot für Kunden mit etablierten ARM-basierten Produkten – von Standard-SMARC-Modulen über SODIMM und MicroSOM, mit den neuesten ARM-Prozessorgenerationen von NXP, STM, Rockchip oder Renesas.

?Durch Hinzufügen eines soliden ARM-Portfolios zu unserem Angebot können wir bestehende und neue Kunden entsprechend ihren Anwendungsanforderungen bedienen?, so Vito Ruocco, VP Sales Europe bei Portwell. Er fügt hinzu: “Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Small Form Factor Design basierend auf ARM-Technologie.”

Massimo Manetti, CEO von ENGICAM, bestätigt: ?Unsere ARM-Designs in Kombination mit dem Portwell Sales and Partner Network werden einen wertvollen Schritt nach vorne darstellen, um Kunden in ganz Europa zu bedienen.?

In der Zusammenarbeit wird das Portwell Sales Team mit dem Vertriebspartnernetzwerk zusammenarbeiten und das Portwell Project Team mit seiner erstklassigen Design-In-Unterstützung wird sich auf alle europäischen Regionen außer Italien konzentrieren, um mehr Kunden Zugang zum Small Form Factor ARM-Designs zu bieten.

Portwell, Inc., ein weltweit führender Innovator auf dem Industrie-PC (IPC) Markt und ein Associate Mitglied der Intel? Internet of Things (IoT) Solutions Alliance, bietet eine umfangreiche Palette von industriellen Produkten einschließlich PICMG 1.0 / 1.3 Single-Board Computern, COM Express & Qseven Modulen und Motherboard Industrie- und Systemlösungen an.

Portwell bedient Kunden in den Embedded-Märkten in den Bereichen Automatisierung, Transport, Gaming, Netzwerk-Kommunikation und Medizintechnik. Wir bieten komplette Entwicklung- und Projektmanagement-Dienstleistungen für unsere Kunden, um die Zeit bis zu einer Produkteinführung zu verringern, das Projektrisiko und die Entwicklungskosten zu reduzieren. Portwell ist ein ISO 13485, ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen, das Qualitätssicherung durch entsprechendes Produkt-Design, Verifikation und die integrierte Fertigung bietet.

