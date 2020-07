POSBANK A8 – Thermodirekt-Bondrucker

Der A8 Thermo-Bondrucker von POSBANK kommt mit einem kompakten Würfeldesign welches zusätzlich zu seinen kleinen Maßen von 130 x 129 x 130.2mm sehr viele Möglichkeiten eröffnet um ihn aufzustellen. Er passt in nahezu jede Lücke, nimmt zweimal weniger Platz ein als der A11 und wiegt außerdem nur 752g. Des Weiteren verfügt er über eine zügige Druckgeschwindigkeit mit 250mm pro Sekunde sowie einer Auflösung von 203.2 dpi. Es wird auch der Druck von Grafiken wie zum Beispiel Logos oder das Drucken von benutzerdefinierten Schriftarten unterstützt. Der Drucker ist kompatibel mit Android und iOS sowie weiteren führenden mobilen Betriebssystemen und verfügt über einen USB-, Seriell- und Ethernet-Anschluss inklusive Wifi- und Bluetooth-Option. Dank dieser Auswahl an Verbindungsoptionen ist der A8 sowohl in kabelgebundenen als auch in drahtlosen Netzwerken funktionstüchtig.

Die maximale Druckbreite des Druckers beträgt 72mm während die Medienbreite zwischen 58 und 80mm liegen kann. Je nachdem wie man den Drucker ausrichtet kann man ihn die Drucke auf der Oberseite oder an der Vorderseite auswerfen lassen. Zusätzlich kann man einstellen ob die gedruckten Etiketten ganz oder halb geschnitten werden sollen. Der Rollendurchmesser kann bis zu 83mm betragen und die Etiketten können bis zu 70 ?m dick sein. Für die Stromversorgung werden 24V und 2A benötigt. Die Drucker können außerdem in Temperaturen von 0?C ? 45?C genutzt werden. Er eignet sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel oder der Gastronomie.

