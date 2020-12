POSBANK präsentiert die Apexa Smart Kiosk-Lösungen

PULSA erweitert sein großes Portfolio an POSBANK Hardware aus der Apexa Produktfamilie um Smart Kiosk Lösungen zur Verwendung als Informationsterminal für Desktop- und Bodeneinsatz.

Enzo Baratto, POSBANK Europe General Manager: „Kiosksysteme und Selbstbedienungsterminals sind heutzutage essenziell aber oftmals sind die Lösungen nicht ideal für die Wünsche des Kunden geeignet. Oftmals können die Touchscreens nicht im Querformat stehen, die Lösung ist nicht kompakt und simpel genug oder sie profitiert nicht genug von existierenden POS-Terminals. POSBANK ist sehr sensibel, wenn es um diese Bedürfnisse geht und deshalb hat das Kiosk Projekt Team eine komplementäre Kiosk-Reihe auf der erfolgreichen Apexa-Plattform entworfen und gestaltet.“

Die Apexa Kiosk-Lösungen sind in 2 verschiedenen Modellen erhältlich und unterstützen jede verfügbare Bildschirmgröße und jedes Apexa-Modell mit 15″, 15.6″ oder 19.5″ auf Windows- oder Android Basis.

Das Boden-Standsystem bietet Ihnen eine komplette Standalone Kiosk-Lösung, die für Umgebungen entworfen wurde, in denen ein Bedarf für Touchscreens, 80mm Thermo-Bondruck, Lösungen für Karten-Zahlungen und Barcodescanning herrscht. Es wurde äußerst stilvoll gestaltet und gewährleistet dank seines Metallgehäuses sowie ausbalancierten Designs einen enorm stabilen Stand. Das Boden-Standsystem ist in der Standardfarbe dunkelgrau erhältlich, passend zur dunklen Gehäusefarbe der Apexa Terminals und kann auf Wunsch in jeglichen Farben des Pantone Farbraums individualisiert werden.

Der Desktop-Kiosk ist die ideale Selbstbedienungs-Lösung für kleinere Stellflächen oder Tresen. Er wurde mit einem robusten und leicht zu nutzenden Design ausgestattet, besitzt internen Stellplatz für einen Thermo-Bondrucker für 80mm Papierbreite sowie eine Vorrichtung zur Montage einer breiten Palette an u nterstützten EC-Kartenterminals. Die Apexa Terminals können sowohl im Hochformat als auch im Querformat angebracht werden um die Flexibilität und somit die Anwendungsmöglichkeiten zu erhöhen. Der Desktop-Kiosk ist in den Standardfarben weiß mit schwarzer Abdeckung erhältich und kann, ebenso wie das Boden-Standsystem, in jeder Pantone Farbe geordert werden.

Beide Terminals besitzen abschließbare Gehäuse sowie interne Strom- und Netzwerkverteilungen. Alle Verbindung zwischen den Optionen sowie den Apexa Terminals verlaufen intern oder versteckt. Zum externen Anschluss reicht lediglich eine einzige Strom- sowie LAN-Verbindung.

„Diese neue Kiosk-Familie passt perfekt zu unserem Ziel, POSBANK-Kunden mit vernünftigen und für einen Zweck geschaffenen Lösungen zu versorgen. Wir wissen, dass jedes Kiosk-Projekt unterschiedlich ist. Deshalb haben wir ein darauf spezialisiertes Team im Hauptsitz von POSBANK Europe in Italien, das zusammen mit unseren Distributionen in Europa angemessene, flexible und maßgeschneiderte Antworten für unsere Kunden zur Verfügung stellen kann und so immer die richtige Kiosk-Lösung vorschlagen zu können“ fügt Enzo Baratto hinzu.

Über POSBANK:

POSBANK ist ein weltweit führender Anbieter von Point-of-Sale-Lösungen. Wir bieten eine breite Palette an POS-Terminals, Touchscreen-Monitoren, Peripheriegeräten und POS-Software für Gastronomie und Retail. Indem wir uns auf Investitionen in innovative Kassensysteme und kundenspezifische Lösungen konzentrieren, erreichen wir Kundenzufriedenheit mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen. Posbank hat einen globalen Geschäftssinn mit lokaler Note. Von unserem europäischen Hauptsitz in Italien aus bieten wir einen kompletten Verkauf, Projektentwicklung, Logistik und Post-Sales-Support.

PULSA.DE: POSBANK Apexa Smark Kiosk Lösungen