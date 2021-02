PosBill beim SWR

In seiner Reihe „Hierzuland“ berichtet der SWR heute Abend über die Oberdorfstrasse in Kehlbach. Ein kleiner Ort mitten im Rhein-Lahn-Kreis mit gerade mal 168 Einwohnern. Neben einem Imker wird auch das Unternehmen PosBill vorgestellt. Seit nunmehr 30 Jahren bietet PosBill Softwarelösungen rund um den Point of Sale an und ist ein international angesehenes Unternehmen im Bereich der Kassensysteme. PosBill Kassen findet? man also nicht mehr nur in Deutschland.?

Im aktuellen Fiskalmarkt Deutschland bietet PosBill mit seiner windowsbasierten Kassensoftware PosBill nun auch eine webbasierte Lösungen PHOENIX zur KassenSichV an. Fokus des Unternehmens war und ist es einfache Lösungen für kleine und mittelständige Unternehmen anzubieten. So ist auch die neuerlich geforderte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung), als Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen, mit nur einem Klick anschließbar. Eine echte Erleichterung für alle Unternehmen, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten müssen.

Wie genau das Unternehmen arbeitet und was es zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region macht, kann man sich ab sofort in der Reihe „Hierzuland“ mal genau anschauen.

Neben der klassichen Kassensoftware bietet PosBill mittlerweile weitere wichtige und effiziente Lösungen für Unternehmer an, die ihr Marketing und ihren Vertrieb auf einfache Art und Weise optimieren wollen.

JUMPBIRD das Kalender Marketing Tool wird zukünftig das aufwendige Emailmarketing komplett in den Schatten stellen. Es bietet alle Vorteile, verbunden mit einem einfachen Handling. Keine zeit- und kostenintensiven Email-Kampagnen und dank der DSGVO konformen Registrierung auch deutlich effizienter in der Neukundengewinnung. Die Reichweite und die Sichbarkeit eines Unternehmens steigt enorm und ist so, auch in Zeiten von Corona, ein echter Mehrwert für alle die, die weiterhin Umsätze generieren wollen.

Udo Finkbeiner unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen mit einfachen und günstigen Software-Lösungen. Mit Jumpbird bietet er Agenturen und Unternehmen eine neue, einfache und unaufdringliche Art mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben. Da die Nutzer nur einen Kalender abonnieren, ist Jumpbird datenschutzkonform. Udo Finkbeiner engagiert sich auch als Speaker und hält inspirierende Vorträge.

