PosBill buylocal: Kunden absolutüberzeugt

Die Corona-Krise sorgt für viele erschütterte Gastronomen und Händler. Anlässlich der vorgegebenen Einschränkungen der Bundesregierung, mussten sämtliche Lokale schließen. Ein Schock für alle Betroffenen. Denn die Schließung der Lokale hat einen fürchterlichen Umsatzausfall zufolge.

Eine Alternative muss schnell her! Daher bietet die Firma PosBill ihren Kunden eine hervorragende Lösung, mit der man weiterhin durchstarten und geschäftsfähig bleiben kann. Viele PosBill-Kunden haben ihre Begeisterung bereits zum Ausdruck gebracht.

Die Rede ist von: ,,PosBill buylocal”

PosBill buylocal: Viele Vorteile auf einen Blick

Blitzschnell online

Händler und Gastronomen sind im Handumdrehen mit einem eigenen Online-Shop live und das ohne jegliche Programmier-Vorkenntnisse.

Super einfache Einrichtung und Anwendung

Die Gerichte oder Produkte können ganz einfach über ein Gerät der Wahl online gestellt werden. Egal ob Smartphone, Tablet oder PC: Die Angebote können optional abfotografiert, beschriftet und einstellt werden.

Der Kunde hat die Wahl

Liefern oder Abholen lassen? Die Entscheidung liegt ganz beim Kunden. Die Kunden freuen sich über die gewonnene Unabhängigkeit und können bequem von daheim aus bestellen. Demzufolge werden Menschenansammlungen und lange Warteschlangen vermieden

Einfache Zahlungsmöglichkeiten

Die Kunden haben die Möglichkeit über Paypal, Vorkasse oder Barzahlung bei Abholung zu bezahlen.

Umsatz sichern: Zu kostengünstigen Bedingungen

Der Umsatz kann trotz Corona-Krise gesichert werden. Das Beste daran: Zu einem minimalen Preis. Um den Einstieg sorgenlos zu gestalten, vergibt PosBill 50% auf den regulären Preis. Eine kleine Corona-Hilfsaktion, die die Firma für ihre Kunden ins Leben gerufen hat.

Viele Kunden sind absolut überzeugt

Wie sich erkennen lässt, sprechen die vielen Vorteile für sich. Viele Kunden sind bereits überzeugt und verwenden PosBill buylocal.

Kundenbeispiele:

“Begeistert wie schnell wir online gehen konnten. Für den Kunden sehr einfach auf den Handy zu bedienen und die Administration macht auch für nicht technikaffine Spass. BUYLOCAL passt, sehr kostengünstig und genau zugeschnitten auf unseren Kleinbetrieb. So freuen wir uns jetzt schon auf die Anbindung an die POSBILL- Kassen-Software. Grossen Dank gebührt dem

POSBILL-Partner, RETOFUCHS ITC, der uns in allen Belangen, bis zur Plakatgestaltung, Socialmedia, usw. beraten und unterstützen konnte.

(Reto Laimbacher, www.laimbacher.ch)

“Tolle professionelle sehr kostengünstige Lösung, die voll und ganz überzeugt in der Einfachheit, bei der Bedienung der Administration und am Frontend für den Kunden. Die grösste Überraschung wie super schnell wir online gehen konnten. Recht herzlichen Dank an unseren

POSBILL-Partner, RETOFUCHS ITC, der uns auch beraten konnte in Sachen Menüplanung, Gebinde, Logistik und Workflows.”

(René Rechsteiner, www.bierfalkenwirt.ch)

PosBill buylocal: kostenfrei testen

Wer nun genauso überzeugt ist wie wir, der kann auf der Webseite von PosBill ,,PosBill buylocal” ab sofort kostenfrei testen. Jeder sollte die Chance ergreifen und noch heute mit dem digitalen Verkauf, mithilfe eines Online-Shops, anfangen. Somit lässt sich die Corona-Krise clever überwinden.

Einfach registrieren und loslegen. Wir wünschen viel Spaß und vor allem Gesundheit.

Sie möchten keine endlosen Produktbeschreibungen, sondern PosBill® Kassensysteme einfach ? unverbindlich & kostenlos ? auf Herz und Nieren testen? Ein Klick auf Download unter http://www.posbill.com genügt? nicht ganz ? Sie müssen anschließend noch selbst entscheiden, ob Ihnen das was Sie getestet haben auch gefällt.

Die PosBill GmbH mit Sitz in Kehlbach wurde vor 20 Jahren gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen in den Bereichen Kassensoftware und Kassensysteme für Gastronomie und Einzelhandel sowie Hotelsoftware. Die Geschäftsleitung liegt bei Herrn Udo Finkbeiner.

Unternehmensgeschichte

Angefangen hat das Unternehmen 1993 in Boppard mit dem Entwickeln von Hotelsoftware, 1995 kam dann die Kassensoftware hinzu. Bereits 1999 wurden die ersten mobilen Kassen ausgeliefert. Bahnbrechend war die 2005 entwickelte ResiGo Hotelsoftware, die in acht Sprachen verfügbar ist. 2007 dann war das Jahr der PosBill Kassensoftware. Sowohl ResiGo als auch PosBill wurden entwickelt unter dem Aspekt, dass die Produkte ganz einfach zu installieren und selbsterklärend sein sollten. Ebenso stand die Multilinguilität im Vordergrund. ?Moderne Kassensysteme steigern den Umsatz, reduzieren die Personalkosten und liefern detaillierte Daten für ein effektives Controlling.? 2008 wurde PosBill für die Schweiz optimiert mit der dort üblichen Rappenrundung. Im gleichen Jahr wurden auch erstmals Kunden in zwanzig Ländern auf allen Kontinenten mit den Produkten erreicht. PosBill für den Handel kam 2009 zum Produktportfolio hinzu. Mit dem Umzug nach Kehlbach 2009 konnten wesentlich größere Büroräume und Lagerkapazitäten geschaffen werden. Das stetige Wachstum zeigte sich 2010, als mittlerweile Kunden in über 30 Ländern weltweit erreicht werden konnten, und mit dem 100. Kassenhändler als Wiederverkäufer in Deutschland eine magische Zahlengrenze überschritten wurde. In diesem Jahr kam es auch zum Launch des Reseller-Shops ( www.myposshop.com ). 2011 wurde das Niederländische als neue Sprache bei PosBill hinzugefügt, der Verkauf der Systeme dort findet über neue lokale Händler statt. Ebenfalls 2011 erfolgte der Einstieg in den Bereich Ticketing/Eventmanagement. Gleichzeitig wurde durch einen weiteren Umbau mehr Lagerkapazität geschaffen, um dem höheren Versandvolumen gerecht zu werden und alle Bundles selbst in ausreichender Stückzahl vorrätig halten zu können. 2012 wurden sowohl Französisch als auch Türkisch als weitere Sprachen bei PosBill aufgenommen.

Weblinks

http://www.resigo.com

http://www.posbill.com