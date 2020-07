Positionierung von Unternehmen ? Widerstände können den Erfolg verhindern

Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen und halten deshalb verbissen an alten Gewohnheiten fest. Das heißt: Wer sich neu positionieren will, muss bereit sein, umzudenken, neue Erkenntnisse zuzulassen und extrem viel in seinem Unternehmen zu verändern! Wenn nicht jetzt, wann dann? Die aktuelle Krise ist der ideale Zeitpunkt, um seine Positionierung ganz in Ruhe zu überdenken und die Weichen zu stellen, damit Unternehmer 2020 erfolgreich in Sachen Positionierung durchstarten können.

Gerät sein Betrieb in eine Krise, steht als erstes der Inhaber unter Druck. Er versucht an diversen Stellschrauben zu drehen, um die Situation zu ändern. Ein typischer Ablauf: Der Preis wird gesenkt. Doch die Nachlässe schmälern die Gewinne und setzen eine negative Spirale in Gang. Die Gehälter, der Personalstand und sonstige Fixkosten müssen schrumpfen. In dem Betrieb beschäftigen sich alle Mitarbeiter mit der Frage, wer als Erstes gehen muss. Die besten und wichtigsten Mitarbeiter verlassen oft vorzeitig das sinkende Schiff. Sind gute Facharbeiter weg, kann das Unternehmen, selbst wenn es wieder aufwärtsgeht, später kaum noch Aufträge abarbeiten. Hier wird auch deutlich, dass Mitarbeiter entlassen und Kosten einsparen nur kurzfristig gedacht ist. Mittel- und langfristig kann das einen Betrieb nur schwer retten. Deshalb stehen die meisten Unternehmer in der Krise vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Sie müssen ihre Firma wieder auf Erfolgskurs bringen. Das gelingt besonders schnell durch eine professionelle Neupositionierung des Unternehmens.

Peter Sawtschenko, Positionierungsexperte und Erfinder des Systems der Energie-Resonanz-Positionierung weiß aus seiner Praxis als Berater, dass es wichtig ist die inneren Wiederstände der Beteiligten zu bearbeiten. ?Veränderungen lösen erst einmal Unsicherheit aus?, erklärt Sawtschenko. ?Man muss sich von vertrauten Abläufen verabschieden und kann noch nicht abschätzen, wie die Reise weiter geht. Das betrifft den Unternehmer, seine Familie und natürlich die Mitarbeiter gleichermaßen. Deshalb ist es entscheidend, alle wichtigen Personen ein einen Veränderungsprozess eng einzubinden?, so der Positionierungsexperte. Bei der Energie-Resonanz-Positionierung gehört das Umfeld des Unternehmers zu einer wichtigen Ressource des Erfolgs. Wenn wichtige Weichenstellungen getroffen werden müssen, gelingt dies nur, wenn der Unternehmer sicher sein kann, dass alle wichtigen Beteiligten wissen, warum eine Neupositionierung notwendig ist und dass sie zur Verwirklichung unerlässlich sind.