Positive Akzeptanz-Entscheidung der R+V/Condor Versicherungen für signoSign/Universal

Die R+V/Condor erhält seit der Akzeptanz-Entscheidung von E-Signaturen Ende letzten Jahres inzwischen jeden fünften Neuantrag von Maklern mit E-Signatur.

Hier möchte die R+V/Condor weiter anknüpfen: Sie entscheidet sich nun auch für die Akzeptanz von E-Signaturen mit signoSign/Universal des Unternehmens signotec. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war ein Feature der Lösung, mit der Unterschriften durch den Unterschriften-Stempel ?signed by signotec? erkennbar werden.

Das Ziel der R+V/Condor im Maklermarkt ist es, ihre Vertriebspartner beim Thema Digitalisierung zu unterstützen und ihnen die Prozesse zu erleichtern. Dabei ist das Hauptziel, Maklern und Kunden einen möglichst einfachen digitalen Vertragsabschluss ohne Medienbrüche zu ermöglichen. ?Gerade bei dem Thema des Versicherungsabschlusses mit einer E-Signatur erlebt sowohl der Makler als auch der Kunde die Digitalisierung live.?, so Stefan Heisig, Leiter der Filialdirektion Makler Personen der R+V/Condor.?

Ein großer Fortschritt ist dabei die aktuelle Akzeptanz-Entscheidung für E-Signaturen mit signoSign/Universal. ?Wir sind überzeugt, dass viele Makler durch die aktuellen Einschränkungen der Corona-Krise und auch zukünftig noch mehr auf das Thema Digitalisierung setzen. R+V/Condor bietet dafür in vielen Bereichen Lösungen für ihre Geschäftspartner.?, so Stefan Heisig weiter.?

So wird sowohl Partnern als auch Kunden der R+V/Condor die Digitalisierung um den Unterschriftenprozess während der Zeit der Corona-Krise, aber natürlich auch darüber hinaus, ein ganzes Stück erleichtert.

Die signotec GmbH wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung handgeschriebener elektronischer Signaturen.

Als Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von handgeschriebenen elektronischen Signaturen und als Technologieführer für die durchgängige elektronische Bearbeitung von Geschäftsprozessen rationalisieren wir das Dokumentenmanagement, generieren Einsparungspotentiale und garantieren höchste Sicherheit.

Hierfür bietet signotec unterschiedliche Signaturpads sowie eine umfangreiche Palette an Softwarelösungen für Pads und mobile Endgeräte an. All unsere Produkte zeugen von unserer konkurrenzlosen Qualität “made in Germany” und richten sich an sämtliche Unternehmen, sowohl grenz- als auch branchenübergreifend.