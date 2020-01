Post muss sicher ankommen / Leitartikel von Beate Kranz zu Beschwerdenüber Postdienste

Der vollständige Leitartikel: Jeder kennt den Ärger aus eigener Erfahrung oder

Erzählung. Rechtzeitig abgeschickte Briefe zum Geburtstag oder an Weihnachten

kommen zu spät oder gar nicht an. Päckchen verschwinden. Eine

Benachrichtigungskarte für ein Paket landet im Briefkasten, obwohl der Empfänger

zur Zeit der Zustellung definitiv zu Hause war. Die Pakete werden nicht zur

versprochenen Auslieferungszeit zugestellt und landen wieder beim Absender. Die

Varianten der Beschwerden über die Post- und Paketdienste sind lang – und werden

immer länger. Erstmals haben sich im vergangenen Jahr so viele Menschen bei der

Bundesnetzagentur schriftlich über Zustellungsmängel bei Briefen und Paketen

beschwert wie nie zuvor. Ob die rund 18.200 Beschwerden ihre Ursache darin

haben, dass bei der Post-Zustellung mehr schiefläuft als früher oder die

Verbraucher sich schlichtweg mehr um ihre Rechte kümmern und sich aktiv

beschweren, ist nicht sicher. Klar aber ist: In der Branche läuft in Sachen

Qualität vieles schief. Die Unternehmen sind offenbar mit dem professionellen

Managen der Bestellflut im Internet überfordert. Überlastungen in vielen

lizensierten Paketshops und technisch mangelhafte Zustellfahrzeuge kommen als

Probleme dazu. Dabei sind die Anforderungen nicht neu: Die jedes Jahr

steigenden Online-Bestellungen führen zu einem immer größeren Paketaufkommen.

Rund 3,5 Milliarden Pakete werden von den großen Paketdiensten wie DHL, Hermes,

DPD, UPS oder GLS jedes Jahr ausgeliefert. Tagein, tagaus schleppen Boten

treppauf, treppab mal leichte, mal schwere Sendungen zu den Kunden – oder

manchmal eben auch nicht. Genau hier liegt das Kernproblem: Die

Arbeitsbedingungen der geschätzt rund 427.000 Mitarbeiter, die in der Post- und

Paketbranche arbeiten, sind zum Teil äußerst prekär. Insbesondere Beschäftigte,

die für Subunternehmen der Konzerne tätig sind, ächzen zum Teil unter hohen

Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden täglich bei gleichzeitig geringer Bezahlung

– nicht selten weit unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Da ist es

nicht wirklich verwunderlich, vielleicht einfach menschlich, wenn der ein oder

andere Mitarbeiter sich mal den Gang in die oberen Stockwerke in Altbauten ohne

Fahrstuhl schenkt. Dieser Zustand ist aber dennoch völlig inakzeptabel. Denn die

Leidtragenden sind die Verbraucher, die mit dem Bezahlen ihres Portos darauf

setzen, dass die Zustellung ihres Briefes oder Paketes verlässlich erfolgt. Die

Verantwortung für den Missstand tragen allein die Postdienste. Sie müssen für

eine sichere Zustellung und den Einsatz verlässlicher Mitarbeiter sorgen. Denn:

Zufriedene Beschäftigte sind in der Regel der beste Garant dafür, dass auch die

gewünschte Leistung erbracht wird. Alle Postdienste sollten deshalb ihre

Arbeitsbedingungen an den Schwachstellen verbessern – erst recht dort, wo

Rechtsbruch begangen wird. Immer wieder werden bei Kontrollen von nicht

festangestellten Paketboten Mitarbeiter ohne Führerschein entdeckt, aber auch

Schwarzarbeit, Unterschreitung des Mindestlohns oder Sozialversicherungsbetrug

festgestellt. Die Postdienste müssen hier schnell umdenken, wenn sie ihre Kunden

– und zwar Händler und Verbraucher – nicht vergraulen wollen. Firmen mit

Onlineshops können nur dann erfolgreich bestehen, wenn auch die Zustellung

reibungslos funktioniert. Wollen Paketdienste am Boom teilhaben, brauchen sie

auf Dauer gutes, motiviertes Personal und sichere Auslieferungsfahrzeuge. Dafür

muss investiert werden. Internethandel ohne verlässliche Zustellung hat keine

Zukunft.

