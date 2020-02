PPI liefert EBICS-Schnittstelle für die künftige Finanzkommunikation der Holtzbrinck-Gruppe

Das Hamburger Beratungs- und Softwareunternehmen PPI AG ist Partner von Broadridge Financial Solutions bei der Optimierung und Standardisierung der Finanzkommunikation für die Holtzbrinck Publishing Group (Holtzbrinck). Die deutsche Medien- und Verlagsgruppe ist künftig über einen einheitlichen Kanal mit der Integrationslösung FinMApp des weltweit führenden Anbieters von Fintech-Lösungen verbunden. Die Plattform routet Transaktionen über den Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) zu den fünf der insgesamt mehr als 35 weltweit verteilten Banken, die EBICS nutzen. Als Marktführer in diesem Bereich und Anbieter weiterer Technologielösungen für den Zahlungsverkehr ist die PPI AG der ideale Partner für die EBICS-Phase des Gesamtprojektes. ?Unsere EBICS-Produkte sind bereits bei vielen europäischen Unternehmen der Finanzbranche im Einsatz ? und mit dieser Zusammenarbeit tragen wir erneut dazu bei, eine umfassende Komplettlösung für den internationalen Zahlungsverkehrsmarkt zu liefern?, sagt Dr. Thorsten Völkel, Vorstand bei PPI.

Einheitlicher Zugang

Das EBICS-Protokoll ist der Kommunikationszugang zu den unterschiedlichen Kreditinstituten für Zahlungsverkehr, Cash-Management und Kontenanalyse. Die aktuelle Fassung 3.0 vereinheitlicht alle EBICS-Dialekte am europäischen Markt. ?Diese Schnittstelle hat definitiv das Potenzial, zu einem europäischen Standard zu werden?, sagt Dr. Thorsten Völkel. PPI sorgt dafür, dass die eingesetzten Systeme fachlich und sicherheitstechnisch dem aktuellen Stand entsprechen. Gleichzeitig müssen aber auch ältere Versionen unterstützt werden, damit sich alle EBICS-Standards parallel nutzen lassen.

Bündelung der Bankkommunikation

Holtzbrinck erhält durch die Zusammenarbeit mit Broadridge und die Verwendung von EBICS mehr Kontrolle über die globalen Corporate Treasury Aktivitäten und steigert so die eigene Flexibilität und Effizienz. ?Nachdem wir uns zuvor auf eine proprietäre Lösung verlassen haben, ist Broadridge der richtige Partner für uns. Der Going Live mit EBICS mit Hilfe von Broadridge–s FinMApp ist der erste Schritt zur Bündelung und Automatisierung unserer globalen Bankkommunikation und verschafft uns vollständige Transparenz über unsere Zahlungsprozesse?, sagte Jürgen Schweizer, Leiter Treasury bei der Holtzbrinck Publishing Group.

Umfangreiche Funktionalitäten

Die Integrationslösung FinMApp des New Yorker Fintech-Spezialisten wird bei über 100 multinationalen Kunden, Banken, Asset Management und Corporate Treasury, eingesetzt. Sie bietet umfangreiche Funktionen zur Überwachung und Verwaltung von Transaktionen an, sowie eine Konvertierungslösung zur notwendigen Anpassung von Zahlungsverkehrsformaten. Einheitliche Arbeitsabläufe und konsolidierte Sichten auf Finanztransaktionen ermöglichen es Unternehmen und Finanzinstituten, grenzüberschreitende Zahlungen in Echtzeit zu verfolgen, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen zu erhalten.

?Wir freuen uns, die Verlagsgruppe Holtzbrinck zu unterstützen und ihnen einen zentralen Prozess zur Verfügung zu stellen, der ihr Cash- und Liquiditätsmanagement rationalisiert”, sagte Andreas Günther, Direktor Data Control Solutions bei Broadridge. “Wir stellen Holtzbrinck einen einheitlichen Service bereit, der Transaktionen in Echtzeit überwacht, Bestätigungen und Cut-off Zeiten verwaltet und das Risiko von Fehlermeldungen reduziert.?

Die PPI AG

Die PPI AG ist spezialisiert auf Softwareprodukte sowie Consulting im Bereich Zahlungsverkehr (ZV) und Marktführer für EBICS- und FinTS-Lösungen. PPI bietet mit seinen Produkten die komplette ZV-Verarbeitungskette für Banken aus einer Hand ? von der Kunde-Bank-Kommunikation über die ZV-Kernverarbeitung bis zur Interbankenkommunikation. Das Consulting-Angebot erstreckt sich von der strategischen und bankfachlichen Beratung bis zur IT-Beratung mit ZV-Bezug. PPI berät seine Kunden unter anderem in den Themen Regulierung (zum Beispiel PSD II), Instant Payments, SEPA, Individual-, Massen- sowie kartengestützter Zahlungsverkehr. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz beschäftigt PPI mehr als 600 Mitarbeiter, die sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden konzentrieren ? davon über 250 im Bereich Zahlungsverkehr. Für mehr Informationen über PPI besuchen Sie

www.ppi.de/payments

Die Broadridge Financial Solutions Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), ein weltweit führender Fintech-Anbieter mit einem Umsatz von über 4 Milliarden US-Dollar und Teil des S&P 500® Index, ist ein führender Anbieter von Investor Communications und technologieorientierten Lösungen für Banken, Broker-Dealer, Vermögensverwalter und Unternehmen weltweit. Die Lösungen für Investor Communications, Wertpapierabwicklung und Managed Services helfen Kunden, ihre Investitionen in ihre IT-Infrastruktur zu reduzieren, so dass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Mit über 50 Jahren Erfahrung unterstützt die Infrastruktur von Broadridge das Proxy Voting für über 50 Prozent der Aktiengesellschaften und Investmentfonds weltweit und verarbeitet im Durchschnitt mehr als 5 Billionen US-Dollar an festverzinslichen Wertpapieren und Aktienhandel pro Tag. Broadridge beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter in 18 Ländern.

Weitere Informationen über Broadridge finden Sie unter

www.broadridge.com

Die Verlagsgruppe Holtzbrinck

Die Holtzbrinck Publishing Group ist ein dezentral organisiertes Medienunternehmen in Familienbesitz mit Beteiligungen im Research Publishing (Springer Nature), in Bildungsmedien (Macmillan Learning) und Buchverlagen (Macmillan Publishers) sowie im Technologiebereich (Digital Science, HV Holtzbrinck Ventures). Zur Gruppe gehören u.a. DIE ZEIT, die S. Fischer Verlage, der Rowohlt Verlag, Scientific American, St. Martin–s Press, Farrar, Straus and Giroux und Henry Holt. Daneben hält die Holtzbrinck Publishing Group weltweit Beteiligungen an über 50 Internetunternehmen und Fonds wie Rethink Education, GSV Acceleration, Founders Factory, btov, Dimensions, Symplectic, ifi Claims, figshare, labguru, Altmetric, TetraScience, überResearch, gutefrage.de, pflege.de, AMBOSS etc.

Weitere Informationen zur Holtzbrinck Publishing Group finden Sie unter

www.holtzbrinck.com