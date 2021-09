PQE Group unter den 74 italienischen Unternehmen als „Best Managed Companies“ von Deloitte Private

Die PQE Group (https://www.pqegroup.com/) gehört zu den Gewinnern der vierten Ausgabe des „Best Managed Companies“ Award, einer Initiative von Deloitte Private (https://www2.deloitte.com/it/it/services/private.html) zur Unterstützung und Belohnung italienischer Business Excellence – im Rahmen der von ELITE unterstützten Initiative – das Borsa Italiana-Programm für die Entwicklung und das Wachstum von Unternehmen mit hohem Potenzial – von Confindustria und ALTIS Università Cattolica.

Am Ende eines eingehenden, sechsmonatigen Prozesses zur Bewertung der von den Teilnehmern erstellten und von Experten der multidisziplinären Organisation Deloitte geprüften Selbstbewertungsformulare eine unabhängige Jury bestehend aus Experten aus der italienischen institutionellen und akademischen Welt identifiziert die Gewinner Unternehmen. Einige von ihnen sind Marta Texts, CEO von Elite; Fabio Antoldi, Professor für Geschäftsstrategie an der ALTIS Catholic University; und Francesca Brunori, Direktorin für Finanzangelegenheiten der Confindustria. Die Unternehmen wurden anhand von sechs Kriterien bewertet: Strategie, Fähigkeiten und Innovation, Engagement und Unternehmenskultur, Governance und Performance, Internationalisierung und Nachhaltigkeit. Die Preisverleihung fand am Abend des 27. September im Palazzo Mezzanotte in Mailand statt.

„Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung erhalten zu haben“ – erklärt Gilda D Incerti (https://www.linkedin.com/in/gildadincerti/), CEO und Gründer der PQE Group – „denn trotz der schwierigen Zeiten, die durch die Pandemie verursacht wurden, haben wir eine neue Niederlassung in Frankreich in Lyon eröffnet und ein Dutzend Partnerschaftsabkommen auf der ganzen Welt unterzeichnet, die sicherlich kurzfristig für die Entwicklung der PQE-Gruppe auf globaler Ebene nützlich sein werden. „Diese Auszeichnung – so D Incerti weiter – bestätigt auch, dass unsere Prozesse erfolgreich waren. Ein innovatives Organisationsmodell, Nachhaltigkeitsrichtlinien und die PQE Academy sind nur Beispiele dafür, wie wir unsere Exzellenz auf das wichtigste Gut für unser Geschäft konzentrieren: unsere Mitarbeiter. In der Regel – so D Incerti abschließend – betrachte ich den Jahresabschluss des Unternehmens nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern messe auch den Trend anhand der Anzahl der Mitarbeiter, die ich in einem Jahr einstelle. Und angesichts der bisher 350 neuen Mitarbeiter kann ich sehr zufrieden sein.

„Herzlichen Glückwunsch an PQE Group für diese wichtige Anerkennung“ – erklärte Ernesto Lanzillo (https://www.linkedin.com/in/ernesto-lanzillo-0092681/), Partner Deloitte und Deloitte Private Leader, und Andrea Restelli (https://www.linkedin.com/in/andrearestelli/), Partner Deloitte und Leiter von BMC – „Auch diese Ausgabe, wie die letzte auf 2020, fand in einem pandemischen Kontext statt, mit signifikanten und heterogenen Folgen für die Aktivität aller italienischen Unternehmen. Das wirkliche Differenzierungselement ist die Tatsache, dass die prämierten Unternehmen eine starke Fähigkeit gezeigt haben, sich an den Kontext anzupassen und sowohl auf die Pandemie als auch auf die Wirtschaftskrise zu reagieren. Mit einem Wort: Belastbarkeit. Eine unverzichtbare Qualität, um sich auf das Ziel des langfristigen Wachstums zu konzentrieren, seine Grundwerte zu bewahren und Strategien und Geschäftsmodelle an den neuen Kontext anzupassen.“

Pressekontakt:

Name: Laura

Nachname: Piccioli

Telefonnummer: +39 349 1512075 E-Mail: cdmo@olonspa.it

Original-Content von: PQE Group, übermittelt durch news aktuell