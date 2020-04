PR-COM unterstützt Opengear bei PR-Aktivitäten

München, 6. April 2020 ? Opengear, ein Anbieter von Out-of-Band-Managementlösungen für den Schutz kritischer Infrastrukturen, intensiviert seine PR-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum. Dabei holt sich das Unternehmen Unterstützung bei der Münchener Agentur PR-COM.

Opengear ist ein Anbieter von Netzwerklösungen, mit denen Unternehmen ihre business-kritischen IT-Infrastrukturen nicht nur automatisch verwalten, sondern auch zuverlässig aufrechterhalten können.

Nun hat Opengear die Münchener Agentur PR-COM mit der Planung und Umsetzung seiner PR-Aktivitäten beauftragt. Im Vordergrund der Zusammenarbeit steht vor allem die Erhöhung der Bekanntheit und Präsenz in den deutschsprachigen Medien.

?Im letzten Jahr haben wir bereits einzelne Projekte mit PR-COM umgesetzt?, erklärt Philippa Cheer, EMEA Sales Operations & Marketing Manager bei Opengear. ?Die Ergebnisse und die Professionalität der Agentur haben uns so überzeugt, dass wir die Zusammenarbeit nun intensivieren wollen. Wir fühlen uns bei PR-COM gut aufgehoben.?

?Durch die Digitalisierung, vor allem aufgrund von Cloud-Services und IoT-Geräten, laufen immer mehr kritische Daten über Netzwerkinfrastrukturen?, so PR-COM-Geschäftsführer Alain Blaes. ?Die Vermeidung von Ausfallzeiten wird so zunehmend zu einer Hauptaufgabe für Unternehmen. Opengear bietet hier überzeugende OOB-Lösungen, die wir sehr gut in der Öffentlichkeit positionieren können.?

