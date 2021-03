PR Report Awards 2021 ausgeschrieben: Einreichungen möglich bis Ende Mai

Kommunikationsabteilungen und Agenturen im deutschsprachigen Raum können ihre Projekte und Kampagnen bis zum 27. Mai 2021 bei den PR Report Awards einreichen. Mit einem fairen, renommierten Wettbewerb und hoher Sichtbarkeit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Finalrunde setzt das Fachmagazin PR Report auch im zweiten Pandemie-Jahr Zeichen.

Die PR Report Awards des Medienfachverlags Oberauer starten in ihre 19. Saison. Bis zum 27. Mai 2021 sind Einreichungen unter www.prreportawards.de möglich. Die Kategorien aus den Bereichen Corporate, Marken und Produkte, Politik und Gesellschaft, Content-Kommunikation sowie Spezialkompetenzen bilden das Leistungsspektrum zeitgemäßer Kommunikation ab. Hinzu kommen die Gold Awards für die Kampagne, die Kommunikationsberatung, den Kommunikationsprofi (Kantar Award) und die Young Professionals des Jahres.

„Vor einem Jahr platzte Corona mitten in die Ausschreibungsphase des Wettbewerbs“, sagt Daniel Neuen, Chefredakteur des Magazins PR Report und Vorsitzender der interdisziplinären Fachjury. „Umso dankbarer waren wir schließlich für einen deutlichen Zuwachs an Einreichungen von mehr als zehn Prozent.“ Noch bedeutsamer sei, dass die Awards – vor fast zwei Jahrzehnten Wegbereiter dieses Genres in Deutschland – zahlreiche Organisationen dazu bewegen konnten, überhaupt erstmals an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Neuen: „Es geht uns nicht um Glamour und Eitelkeiten, sondern wir wollen zeigen, was gute Kommunikation in Wirtschaft und Gesellschaft leistet.“

So gewann im Vorjahr Nadine Schian, Vice President Communications, Marketing & Brand bei der Webasto Group und damit als erste und völlig unvorbereitet mit Corona-Krisen-PR befasst, den Kantar Award als Kommunikatorin des Jahres. Dass auch für Themen jenseits der Pandemie Platz ist, zeigte die mehrfache Auszeichnung der Kampagne „#unhatewomen“ gegen frauenverachtende Deutsch-Rap-Texte, unter anderem als Kampagne des Jahres.

Die Preisverleihung der PR Report Awards 2021 ist für Anfang November in Berlin geplant. Alle Informationen zur Ausschreibung, zur Jury, den Teilnahmebedingungen und Fristen finden sich auf www.prreportawards.de.

