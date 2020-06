Präsident und Vorstandsmitglieder der Handwerkskammer Potsdam besuchen Betriebe in der Region Bad Belzig und in Brandenburg an der Havel

Am Mittwoch, den 17. Juni 2020, besuchen der Präsident der Handwerkskammer Potsdam (HWK), Robert Wüst, und der Vorstand der HWK Handwerksbetriebe in der Region Bad Belzig und Umgebung sowie in der Stadt Brandenburg an der Havel.

Zu diesen presseöffentlichen Betriebsbesuchen laden wir Sie herzlich ein!

Die Handwerkskammer setzt damit die seit 1997 traditionell stattfindenden Vor-Ort-Gespräche bei Mitgliedsbetrieben fort. Neben der aktuellen Wirtschaftslage in Corona-Zeiten geht es auch um die Geschäftssituation der Handwerker sowie die Ausbildungs- und Fachkräftesituation.

Mit den Vorstandsmitgliedern Brita Meißner und Michael Graf sind an diesem Tag zwei weitere Mitglieder des Vorstandes der Handwerkskammer Potsdam unterwegs. Brita Meißner besucht gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Ralph Bührig, Betriebe. Michael Graf wird begleitet von Tilo Jänsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer.

Der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, besucht am 17. Juni folgende Betriebe:

9:00 bis 10:00 Uhr

Maßschneiderin Diana Pflug

Jüterboger Str. 7

14929 Treuenbrietzen

10:30 bis 11:30 Uhr

Tischler Richard Wandel

Bergholzer Straße 2

14806 Bad Belzig

www.bauwagen-wohnwagenmanufaktur. de

12:15 bis 13:15?Uhr

René Große Restaurierungen GmbH & Co. KG

Karosserie- u. Fahrzeugbauermeister

René Große

Waldstraße 34

14789 Wusterwitz

Vorstandsmitglied Brita Meißner und Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig besuchen am 17. Juni folgende Betriebe:

9:00 bis 10:00 Uhr

Maurer und Betonbauermeister Roland Strehle

Werderstraße 11

14806 Planetal

10:30 bis 11:30 Uhr

Kosmetikmeisterin Waltraud Noelte und Betriebsnachfolgerin Marlen Sandmann

Hagelberger Str. 1a

14806 Bad Belzig

12:00 bis 13:00 Uhr

Metallbau Huyoff GmbH

Metallbauermeister Ronald Hyoff

Am Sportplatz 5

14822 Brück

Vorstandsmitglied Michael Graf und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Tilo Jänsch besuchen am 17. Juni folgende Betriebe:

9:00 bis 10:00 Uhr

Feinwerkmechaniker Alexander Gutsche

Ragösener Str. 56

14806 Bad Belzig

10:45 bis 11:45 Uhr

Schläger Natursteine GmbH

Steinmetz- und Steinbildhauermeister Michael Schlägel

Belziger Chaussee 7

14797 Kloster Lehnin

12:15 bis 13:15 Uhr

Salon Wolff

Friseurmeisterin Sabine Wolff

Haydnstraße 30

14772 Brandenburg an der Havel

14:00 Uhr

Gemeinsames Auswertungsgespräch K

Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig

Sankt-Annen-Straße 28

14776 Brandenburg an der Havel

Ihre Anmeldung zum Pressetermin, spezielle Interview-, Foto- oder Filmwünsche senden Sie bitte formlos an: presse@hwkpotsdam.de.

