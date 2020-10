PractiTest: Flexibles Testmanagement-Tool für durchgängige Transparenz und Qualitätssicherung

Als Technologieführer auf dem Gebiet des Application Life Management (ALM) bietet PractiTest seinen Kunden eine exzellente, vielfach prämierte End-to-End-Lösung für Testmanagement und Qualitätssicherung.

Das Unternehmen unterstützt Anwender bei der Steuerung von Test- und Entwicklungsverfahren, verwaltet Testprojekte und -daten und dient zur Übermittlung von Testergebnissen an alle relevanten Beteiligten.

Die Anwendung ist einfach und gleichzeitig sehr flexibel und methodisch. Mit PractiTest erhalten Unternehmen ein Testmanagement-Tool, das für Transparenz, Zeiteffizienz und Kostenersparnis auf allen Ebenen sorgt.

Es unterstützt Projektentwicklungsteams bei der Rationalisierung und Verwaltung ihrer Testprozesse und bietet dem Management jederzeit eine klare und einfache Sicht auf den Projektstatus.

PractiTest mit Sitz in Israel nimmt die Geschäftstätigkeit aktiv auch im deutschsprachigen Raum auf.

Weitere Informationen: www.practitest.com

Kontakt PractiTest Deutschland, Schweiz, Österreich:

Sebastian Naumann

s.naumann@inline-sales.net

Tel.: +49 171 3156811

Inline Sales GmbH: Services – MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in München, Frankfurt und Hannover, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als “BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013”, in 2014 als “BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014” und in 2016 als “BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016” von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer 20-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales International Group namhafte Kunden betreut wie British Telecom, BBC, Linde, Motorola, COMPAREX, Samsung, EDS, Reed Elsevier oder Laser 2000. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für die Landesregierung von Bayern und die Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und viele andere.