Präsenzstelle Schwedt: Uckermark lädt ein zum Infoabend Duales Studium!

Studium- Ja! Aber keine Lust die ganze Zeit nur trockene Theorie zu pauken? Hier kann ein duales Studium die Lösung sein. Der Infoabend Duales Studium der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark wird vielfältige Informationen rund ums Thema Duales Studium bereitstellen und Ihre Fragen beantworten.

Am 17. März 2020 findet in der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark (Haus der Bildung und Technologie, Berliner Str. 52e, Raum 215, 16303 Schwedt/Oder) von 18.30 Uhr bis ca. 20 Uhr deren zweiter Infoabend, diesmal unter besonderer Beleuchtung des Themas ?Duales Studium?, statt. Ein duales Studium ist die Verbindung von theoretischem Studium mit praktischen Anteilen in einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung. Die einzelnen dualen Studiengänge unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich der Frage, wie viel Zeit in der Hochschule und im Unternehmen verbracht wird oder ob neben dem Studienabschluss noch ein passender Berufsabschluss erworben wird. Weiterhin unterscheiden sie sich in der Dauer des Studiums und in der Bezahlung. Über diese und weitere Aspekte klären die Referent*innen der Agentur Duales Studium beim Infoabend auf. Die Agentur Duales Studium ist eine hochschulübergreifende zentrale Informations- und Beratungsstelle für duale Studienangebote im Land Brandenburg.

Anschließend werden verschiedene Studiengänge und -modelle aus der regionalen Praxis vorgestellt: Dazu sind Vertreter*innen der uckermärkischen Unternehmen ENERTRAG AG, LEIPA Georg Leinfelder GmbH und VR-Bank Uckermark-Randow eG eingeladen. Somit kann Ihnen ein erster Einblick in den Alltag eines dual Studierenden gewährt werden. Amelie Schwarzer, Leiterin der Präsenzstelle, ergänzt: ?Ein duales Studium ist eine großartige Möglichkeit gleich während des Studiums wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, was den Berufseinstieg ungemein erleichtert. Nicht selten wird man vom ?Ausbildungsbetrieb? übernommen.?

Teilnahme

Der Infoabend Duales Studium richtet sich an Studieninteressierte und deren Eltern. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir bitten Sie jedoch um eine Anmeldung bis 12.03.2020 mit dem Stichwort ?Infoabend Duales Studium? per ?

E-Mail: praesenzstelle@hnee.de,

Telefon: 03332 538919

WhatsApp/Signal/Telegram/Threema: 0151 55155238

Adresse und Uhrzeit

Präsenzstelle Schwedt | Uckermark

Haus der Bildung und Technologie

Berliner Str. 52e

Raum 215

16303 Schwedt/Oder

Beginn 18.30 Uhr, Ende ca. 20 Uhr

Über die Präsenzstelle

Die Präsenzstelle Schwedt I Uckermark ist die zentrale Anlaufstelle in der Uckermark für alle Fragen rund um die Angebote aller Brandenburgischen Hochschulen in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung und Praxistransfer. Das Tätigkeitsspektrum erstreckt sich dabei von der Studienorientierung für Schüler*innen und Studieninteressierte über den Personaltransfer von Hochschulabsolvent*innen in die Unternehmen der Region bis hin zur Etablierung interaktiver Veranstaltungsformate in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen der Uckermark. Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark ist damit eine von derzeit vier Präsenzstelle des Landes Brandenburg. Das Land möchte auch in Zukunft die Präsenzstellen als Instrument des Wissenstransfers im ländlichen und hochschulfernen Raum einsetzen. Die Schwedter Präsenzstelle besteht in dieser Form seit Ende 2018.