Praktische Tipps zum Kauf eines Eigenheims

?54% der Deutschen haben kein Eigenheim, die Hälfte davon hätte aber gerne (Quelle: Yougov Statistik für IVD 2020) ?, so Ralf Schütt, Finanzierungsstratege und unabhängiger Honorarberater.?Die häufigsten Gründe sind mangelndes Eigenkapital oder die Angst, sich das Haus monatlich mit Zinsen und Tilgung nicht leisten zu können.?(Quelle: Yougov Statistik für IVD 2020)

Oft rühren diese Ängste aus mangelndem Selbstbewußtsein oder mangelndem Wissen.

?Ich erlebe es in meiner Praxis immer wieder, daß mangelndes Selbstbewußtsein gar nicht einmal von den Geringverdienern kommt, sondern tatsächlich von Leuten, bei denen beide arbeiten und gut verdienen.

Ich verstehe diese Bedenken nur teilweise, rate hier einfach zur Planung und zum Kassensturz und ein wenig zur Disziplin.

Viele meiner Klienten kommen zu mir mit genau diesen Zweifeln.

Natürlich kann ich vielleicht bei 20% der Fälle tatsächlich nichts machen, aber bei 80% der Fälle kläre ich auf, was alles eigentlich Eigenkapital ist, wie man eine Finanzierung betrachtet, welche Immobilie für einen realistisch ist und kann so die Bedenken nehmen. Heutzutage sind diese 80% der Klienten glückliche Eigenheimbesitzer und die Finanzierung funktioniert gut.

Um sich vor unangenehmen Situationen zu bewahren, gibt es ausserdem einen erprobten Trick, um erstens zu prüfen, ob alles funktionieren würde und zweitens noch etwas Eigenkapital aufzubauen.?

Dieses und andere Geheimrezepte erfahren Interessierte in der Webinar-Reihe ?Wieviel Haus kann ich mir leisten?. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jedes Webinar dauert nur 18 Minuten und befasst sich mit genau einem Thema.

?Finanzen sind trocken und keiner, der nicht täglich damit zu tun hat, beschäftigt sich ausgesprochen gerne mit diesem Thema – da reichen 18 Minuten und man bleibt aufmerksam.?

Anmeldungen sind möglich unter diesem link:

https://www.WievielHauskannichmirleisten.de

Ralf Schütt hat Erfahrung, wie man Wissen zu den Leuten bringt. Seit mehr als 20 Jahren liefert er Seminare für Einsteiger und für Fortgeschrittene, und er hat über 945 Videos auf seinem Social Media Kanal.

Wer mehr erfahren möchte: www.hippp.de