PRAXIS Academy bietet jetzt auch Online-Trainings zur WDV2020 an

Im Büro oder im Home-Office lernen ? was bis vor Kurzem noch viele Hürden kannte macht die aktuelle Situation möglich. Nach nunmehr 6 Wochen Lernen online sind das PRAXIS-Team und seine Anwender im Handling eingespielt.

Der Software-Hersteller PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG legt im 31. Jahr die Weichen für Online-Training und Ausbildung von Bildschirm zu Bildschirm. Mit der PRAXIS Academy hat das Unternehmen eine zentrale Plattform für Ausbildung, Schulung und Wissensvermittlung etabliert. Seit über 10 Jahren werden Anwender in der WDV20xx im Schulungszentrum in Pferdingsleben umfänglich ausgebildet. ?Das wird auch nach der jetzigen Situation so bleiben.? Berichtet Beate Volkmann, Vorstand der PRAXIS. ?Wir bauen das Online-Angebot suggestive weiter aus. Alle Themen werden 2-3 Mal angeboten, so dass jeder Anwender die Chance hat am gewünschten Trainingsthema teilzunehmen.?

Die Online-Trainings und Webinare ergänzen das Schulungsangebot zur WDV2020 enorm. Wissensvermittlung liegt nicht brach, nur weil der persönliche Kontakt eingeschränkt ist. Im Gegenteil. Die teils hohen Teilnehmerzahlen deuten auf breite Akzeptanz von Online-Angeboten hin. Die ersten Online-Trainings konnten bis zu 20 Teilnehmer je Training verzeichnen.

Die Präsenzseminare und 2-tages Trainings in kleinen Gruppen finden trotzdem weiterhin statt. Die nächste Trainingsrunde startet im September 2020. Alle Termine für Online-Trainings und Schulungen zur WDV2020 werden unter www.praxis-academy.de veröffentlicht.

Die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG wurde 1989 in Baden-Württemberg gegründet. Seit 1997 richtet sich der Fokus zunehmend auf die Branchensoftware WDV20xx und damit die Geschäftsprozessintegration von der Ausschreibung bis zur Kostenrechnung und Betriebsdatenerfassung und Terminal-Verwiegung für Zulieferbetriebe und Schüttgutunternehmen im Tief- und Straßenbau. Dazu kommt seit 2011 die IT-Automation und Managed Services von IT-Infrastrukturen für die Anwender der Software. Im Jahre 2012 ist der PxDigiStift? als ergänzendes Erfassungsinstrument eine Bereicherung für alle EDV-Anwender – dies völlig branchenneutral und bereichsübergreifend. Im Jahre 2013 wurde die softwaregestützte Baustellenlogistik mit BaustellenApp und LeanManagement entwickelt. Bau-Unternehmen im Asphalteinbau und Zulieferwerke werden erstmalig datenseitig vollkommen automatisiert vernetzt. Dadurch ist die PRAXIS EDV- Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG das erste deutsche Unternehmen, das diese zukunftsorientierte Vision verfolgt. Wichtig ist hierbei die Schließung von immer größer werdenden Bedarfslücken: IT-Prozess-Automation in zunehmend in homogenen und komplexen IT-Infrastrukturen bei mittelständischen Unternehmen zu einem bezahlbaren Preis. Das 25-köpfige Team ist der Schlüssel zum Erfolg und immer neuen Innovationen in den Branchen der Kies-, Sand-, Steine-, Erden-, Asphalt-, Transportbeton- und Baustoff-Recycling-Unternehmen und deren Werken, sowie den Bau-Unternehmen im Tief- und Straßenbau. Die Vernetzung der PRAXIS Software AG selbst mit den Branchenverbänden und Institutionen sichert das frühestmögliche Integrieren von Vorschriften und spezifischen Parametern in die Branchen-Anwendungen – und damit hohe Investitionssicherheit für die Kunden.

Mit über 3.500 Anwendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört in der Branchensoftware-Entwicklung WDV20xx für die Schütt-, Veredelungs- und Baustoff- Industrie zu den Marktführern. Durch die gesellschaftliche Integration in der BSM Business Software für den Mittelstand eG erweitert das Systemhaus elementar mit über 200 Fachkräften in den unterschiedlichsten Spezialbereichen die Kompetenz bundesweit.

Im November 2013 folgt die Gründung der PRAXIS Branchen-Software Schweiz GmbH für die Schweiz und Österreich mit eigenem Vertrieb und Kundensupport. Im April 2014 wurde mit PRAXIS Bayern in München das Vertriebs- und Servicekonzept für Bayern und Österreich ausgebaut.