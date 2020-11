Praxis Cashier nimmt Branchenriese IC Markets in sein Kundenportfolio auf

Praxis Cashier (https://www.praxiscashier.com/) , der führende Technologieanbieter für Smart-Cashier-Software, hat heute bekannt gegeben, dass sein stetig wachsendes Kundenportfolio um eine weitere globale Forex-Marke erweitert wurde. Damit soll die Position des Unternehmens in der regulierten Forex- und CFD-Einzelhandelsbranche nachhaltig gestärkt werden. Die PCI 1-konforme (https:/ /www.visa.com/splisting/viewSPDetail.do?spId=3608&coName=Praxis%20Cashier%20Syst em%20Ltd&HeadCountryList=CYPRUS&reset=yes&pageInfo=1%3B30%3BASC%3BcoName) Smart-Cashier-Software von Praxis gibt der in Australien ansässigen Forex-Handelsplattform IC Markets (https://www.icmarkets.com/sc/en) die Möglichkeit, ihren Kunden mittels ihrer verschiedenen Unternehmen mehrere Zahlungsoptionen mit den höchsten Sicherheitsstandards auf dem Markt anzubieten, und zwar von fast jedem Standort aus.

Immer mehr Online-Händler aus verschiedenen Branchen sehen den Mehrwert in der Technologie von Praxis, darunter auch IC Markets. IC Markets wurde 2007 gegründet und ist ein Forex-Gigant mit einem Handelsvolumen von mehreren Milliarden USD sowie Lizenzen auf der ganzen Welt. Durch die Zusammenarbeit mit Praxis kann IC Markets auf die Integration von Direktzahlungen mit einigen der bekanntesten Finanzinstitute und Zahlungsgateways zugreifen und so seine Reichweite im Forex-Bereich erhöhen und sein Kundenangebot erweitern.

“Wieder einmal erkennen große Websites und wichtige Akteure der Forex-Branche den Wert der Praxis-Software”, äußerte sich Amit Klatchko, Gründer und Leiter von Praxis. “Praxis ist stolz auf die weltweite Anerkennung als führender Anbieter von Cashier-Software und freut sich auf die Integration mit IC Markets und darauf, Teil der Erweiterung und der Verbesserung der Broker-Dienstleistungen des Unternehmens zu sein. Wir freuen uns, IC Markets unsere über 300 Integrationen mit Banken, PSPs, E-Wallets, Kryptolösungen und Überweisungsdiensten anbieten zu können, die mit verbesserter Sicherheit, einer höheren Integrationsgeschwindigkeit und allgemein hochwertigen Diensten einhergehen.”

Informationen zu IC Markets

IC Markets (https://www.icmarkets.com/sc/en) ist ein in Australien ansässiger Online-Einzelhandels-Forex und Vertrag für den Handel mit Differenzmaklern mit Finanzderivaten mit Sitz in Sydney. IC Markets ist auf CFDs über Forex, Indizes, Rohstoffe, Anleihen und Aktienmärkte in Asien und Europa spezialisiert.

Informationen zu Praxis Cashier

Praxis Cashier (https://www.praxiscashier.com/) ist eine weltweit führende Technologie für Zahlungslösungen mit umfassender Erfahrung in Online-Unternehmen aus den Bereichen Finanztechnologie, Online-Gaming, E-Commerce und anderen. Praxis betreibt Niederlassungen in Spanien, Zypern und der Ukraine und bietet eine intelligente Cashier-Software an, die sich den Herausforderungen bei risikoreichen Abwicklungen widmet und den Zustimmungswert für solche Geschäftstransaktionen erhöhen soll. Praxis fungiert als technischer Konnektor zwischen Zahlungsdienstleistern und Geschäftsinhabern/Händlern, der die Datenverarbeitung für alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen bereitstellt, den Zahlungsverkehr jedoch nicht selbst verarbeitet. Praxis ist in über 300 Zahlungslösungen integriert und stellt eine der umfassendsten, sichersten Plattformen auf dem Markt dar, die mit PCI-DSS-Dienstleistern des Level 1 kompatibel sind.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1325593/Praxis_Logo.jpg

Pressekontakt:

E-Mail: hello@praxiscashier.com

Tel.: +35725312086

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131703/4752845

OTS: Praxis Cashier System LTD

Original-Content von: Praxis Cashier System LTD, übermittelt durch news aktuell