PRAXIS Software AGüberzeugt externe Prüfer zur DIN EN ISO 9001:2015

Das Qualitätsaudit des TÜV Hessen prüft neben Prozessen, Datenschutz und Transparenz im Service auch Dokumentation und Qualität der Dienstleistungen.

Bereits seit 1998 wird das Qualitätsmanagement-System bei der PRAXIS Software AG gelebt. Stetes Analysieren, Optimieren und Dokumentieren aller Prozesse und Abläufe ? intern wie in der Projektarbeit mit dem Kunden – sind dauerhaft auf dem Prüfstand.

PRAXIS Software AG hat sich im April erneut nach der ISO 9001 zertifizieren lassen. Die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel steht für Professionalität und Kontinuität in der Arbeit rund um die Entwicklung, den Vertrieb der Softwareprodukte und die Kundenbetreuung.

Ein Schwerpunkt in der Zertifizierung sind für das Dienstleistungsunternehmen die Bereiche Datenschutz und Datensicherheit ? eines der sensibelsten Themen in der heutigen Digitalisierung der Arbeitswelt. Auch im Kieswerk, Steinbruch und im Veredelungsbereich von Asphalt und Beton fallen eine Vielzahl an Daten und Informationen an. Die Daten selbst, der Datentransfer vom Werk in die Zentrale bzw. von den mobilen Maschinen und Mitarbeitern bedarf besonderen Verschlüsselungsmechanismen, denen PRAXIS Software AG besonderes Augenmerk widmet. Besonders im Bereich Cloud-Dienste wurden die Prozesse rund Bau-ELSE beleuchtet.

Transparenz ist sehr wichtig in der heutigen Zeit und spielt auch in der Geschäftsbeziehung zu Kunden und Geschäftspartnern eine große Rolle. Mit den Technologien rund um WDV2020 wurde die sichere Basis für die Digitalisierung der Unternehmensprozesse der Kunden und Anwender der PRAXIS Software AG geschaffen. Gleichzeitig eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit der Unternehmen und Geschäftspartner der Branche untereinander.www.praxis-edv.de // www.wdv20xx.org

Die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG wurde 1989 in Baden-Württemberg gegründet. Seit 1997 richtet sich der Fokus zunehmend auf die Branchensoftware WDV20xx und damit die Geschäftsprozessintegration von der Ausschreibung bis zur Kostenrechnung und Betriebsdatenerfassung und Terminal-Verwiegung für Zulieferbetriebe und Schüttgutunternehmen im Tief- und Straßenbau. Dazu kommt seit 2011 die IT-Automation und Managed Services von IT-Infrastrukturen für die Anwender der Software. Im Jahre 2012 ist der PxDigiStift? als ergänzendes Erfassungsinstrument eine Bereicherung für alle EDV-Anwender – dies völlig branchenneutral und bereichsübergreifend. Im Jahre 2013 wurde die softwaregestützte Baustellenlogistik mit BaustellenApp und LeanManagement entwickelt. Bau-Unternehmen im Asphalteinbau und Zulieferwerke werden erstmalig datenseitig vollkommen automatisiert vernetzt. Dadurch ist die PRAXIS EDV- Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG das erste deutsche Unternehmen, das diese zukunftsorientierte Vision verfolgt. Wichtig ist hierbei die Schließung von immer größer werdenden Bedarfslücken: IT-Prozess-Automation in zunehmend in homogenen und komplexen IT-Infrastrukturen bei mittelständischen Unternehmen zu einem bezahlbaren Preis. Das 25-köpfige Team ist der Schlüssel zum Erfolg und immer neuen Innovationen in den Branchen der Kies-, Sand-, Steine-, Erden-, Asphalt-, Transportbeton- und Baustoff-Recycling-Unternehmen und deren Werken, sowie den Bau-Unternehmen im Tief- und Straßenbau. Die Vernetzung der PRAXIS Software AG selbst mit den Branchenverbänden und Institutionen sichert das frühestmögliche Integrieren von Vorschriften und spezifischen Parametern in die Branchen-Anwendungen – und damit hohe Investitionssicherheit für die Kunden.

Mit über 3.500 Anwendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört in der Branchensoftware-Entwicklung WDV20xx für die Schütt-, Veredelungs- und Baustoff- Industrie zu den Marktführern. Durch die gesellschaftliche Integration in der BSM Business Software für den Mittelstand eG erweitert das Systemhaus elementar mit über 200 Fachkräften in den unterschiedlichsten Spezialbereichen die Kompetenz bundesweit.

Im November 2013 folgt die Gründung der PRAXIS Branchen-Software Schweiz GmbH für die Schweiz und Österreich mit eigenem Vertrieb und Kundensupport. Im April 2014 wurde mit PRAXIS Bayern in München das Vertriebs- und Servicekonzept für Bayern und Österreich ausgebaut.