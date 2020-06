Praxiserprobte Portallösungen von bpi solutions für ein höheres Level in der Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit

Professionelle Portallösungen unterstützen Unternehmen Abläufe und Prozesse sowie den Daten- und Informationsaustausch zu optimieren. Umständliche Arbeitsabläufe werden durch automatisierte Prozesse schneller, einfacher und weniger fehleranfällig. bpi solutions baut für Unternehmen eine Portal-Architektur für Prozesse und Anwendungen auf und integriert externe Dienste und schafft so einen Dreh- und Angelpunkt für alle Daten, Dokumente und Prozesse im Unternehmen.

Es ist offensichtlich, dass die Corona-Krise die Meinung gegenüber digitalen Lösungen zum Positiven wendet. Dafür sprechen auch die Ergebnisse einer Befragung von mehr als 1.000 Bundesbürgern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Diese ergab, dass eine Mehrheit (65 Prozent) digitalen Technologien eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beimisst. Für viele gehört dazu auch die Arbeit im Homeoffice. Laut Umfrage ist mittlerweile jeder Zweite (49 Prozent) ganz oder zumindest teilweise von Zuhause beruflich tätig.

Die treibende Kraft hinter der Digitalisierungsmission von bpi solutions ist die Innovation von Produkten, der Unternehmensstruktur und der Geschäftsprozesse. Kompliziertes wird einfacher und der Arbeits- und Zeitaufwand wird reduziert? sei es in der App-Entwicklung oder bei Unternehmensprozessen. Workflows werden effizienter, alle im Unternehmen gewinnen mehr Zeit für das Wesentliche und sparen sich redundante Aufgaben.

Mit einer grafischen Oberfläche werden Business Apps schnell und intuitiv per Drag and Drop erstellt. Dabei ist alles auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Sollten sich Anforderungen einmal ändern, kann schnell reagiert und jederzeit die vorgefertigten Bausteine angepasst werden. So haben Anwendungen langfristig Bestand und alles bleibt unter Kontrolle: Voller Zugriff auf beliebige Anwendungen, individuelle Dashboards je nach Anforderung. Gleichzeitig stehen der gemeinsame Nutzen und eine bedeutende Zeitersparnis im Fokus.

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.