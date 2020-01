Praxisnah und informativ: Grundlagenschulung Brandmeldeanlagen, Brandmeldesysteme, Brandmeldetechnik von UDS

Die Planung, Errichtung und der Betrieb von Brandmeldeanlagen, -systemen und -technik setzt umfassendes Wissen über Schutzziele, normative Anforderungen sowie deren Aufbau und Bestandteile voraus. In ihrer eintägigen Grundlagenschulung Brandmeldeanlagen, Brandmeldesysteme, Brandmeldetechnik vermittelt die UDS Beratung Technikern und Fachkräften die nötigen theoretischen Inhalte und untermauert diese praktisch durch eine Vorführ-Brandmeldeanlage und Lösungsansätze. Abgeschlossen wird die Praxisschulung mit einer Teilnahmebescheinigung.

Aufgaben und Anforderungen an den Aufbau und Betrieb von BMA verstehen

Die Hauptaufgabe einer Brandmeldeanlage besteht darin, Brände frühzeitig zu erkennen, um die Gefahrensituation an anwesende Personen und gegebenenfalls hilfeleistende Kräfte zu melden.

Um in modernen, häufig hochkomplexen Gebäuden den heutigen Anforderungen des Brandschutzes sowie der Sicherheit gerecht zu werden, kommt dem anlagentechnischen Brandschutz, insbesondere der Brandmeldeanlage eine immer größer werdende Bedeutung zu. Zeitgemäße Brandmeldeanlagen müssen nicht nur Brände möglichst in der Entstehungsphase erkennen, sondern übernehmen als führende Größe die zentrale Steuerung anderer sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen im Brandfall. Daher gehören auch Anforderungen an das Leitungsnetz, Feuerwehrperipherie und die Anbindung von Löschanlagen zu den Schulungsinhalten.

Geleitet wird die Schulung von einem praxiserfahrenen Facherrichter für Brandmeldeanlagen und Sachverständigen für gebäudetechnischen Brandschutz, der die Herausforderungen der Brandmeldetechnik genau kennt.

Termine für die Grundlagenschulung zu Brandmeldeanlagen

März 2020 in Fulda, noch wenige freie Plätze

September 2020 in Fulda

Weiterführende Informationen unter https://www.uds-beratung.de/bma-systeme-brandmeldetechnik/