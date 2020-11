Preisgekrönte Wissenschafts-Show beim Mädchen-Technik-Kongress

Wenn die ?Physikanten & Co.? die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie: Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, riesige Rauch-Wirbelringe lassen selbst Harry Potters Patronus blass aussehen. Am 12. November 2020 erwartet die Gäste beim Mädchen-Technik-Kongress der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit weiteren Bildungseinrichtungen ein wahres Feuerwerk des Edutainments.

?Es ist uns ein Herzensanliegen, vermeintlich ?schwere? Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren?, erklärt Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der ?Physikanten & Co.? Im Live-Stream im Rahmen des 10. Mädchen-Technik-Kongresses, der erstmals digital durchgeführt wird, faszinieren sie mit verblüffenden Experimenten und bringen die Gäste zum Schmunzeln, Staunen, Lachen und Tüfteln.

Seit 18 Jahren beweisen die Physikanten, dass die perfekte Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so glamourös wie ein Abend im Varieté, so witzig wie eine Comedy-Show und so packend wie ein Fußballendspiel.

Fässer implodieren mit einem gewaltigen Knall, riesige Rauchringe fliegen durch die Luft und Gase verzerren die Stimmen der Darsteller bis zur Unkenntlichkeit.

Das Konzept ist preisgekrönt: Ihre jüngste Auszeichnung ist die Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), die auch bereits an Ranga Yogeshwar ging. Bei ?Physics on Stage? ? einem Wettbewerb, der Physik als Schul- und Studienfach attraktiver machen will ? haben die Physikanten bereits direkt nach ihrer Gründung im Herbst 2000 stehende Ovationen geerntet.

?Wir freuen uns, eine solch spektakuläre Wissenschafts-Show zu präsentieren, die bereits über eine Million Zuschauer begeistert hat?, betont Prof. Dr. med. Karl Herbert Schäfer, Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule Kaiserslautern. Sogar fürs Fernsehen baut das Team um Marcus Weber eindrucksvolle Experimente, u.a. für ?Galileo? oder ?Frag doch mal die Maus?. Im 20-köpfigen Team bilden Physiker, Comedians, Musiker, Schauspieler und Veranstaltungstechniker die explosive Mischung: aufsehenerregend und äußerst unterhaltsam.

Zum Mädchen-Technik-Kongress anmelden können sich Schülerinnen der Klassenstufen 8-13 noch bis zum 9. November 2020 unter www.hs-kl.de/mtk