Preisverleihung zum 50. Internationalen Jugendwettbewerb ?jugend creativ? der Volksbank Spree-Neiße eG

Beim Internationalen Jugendwettbewerb ?jugend creativ? der Volksbanken und Raiffeisenbanken kam es aufgrund der starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu Anpassungen und Terminänderungen. Die ursprünglich für Mai 2020 geplante örtliche Preisverleihung zur 50. Wettbewerbsrunde zum Thema ?Glück ist …? konnte durch die Volksbank Spree-Neiße eG infolgedessen nicht durchgeführt werden.

?Die Preisverleihung auf Ortsebene stellt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und uns jedes Jahr ein besonderes Highlight des Wettbewerbs dar. Daher ist es uns ein großes Anliegen, auch in dieser herausfordernden Situation den Jugendwettbewerb weiter durchzuführen. Wir haben den Verlauf daher an die aktuelle Situation angepasst und gratulieren unseren Gewinnern in diesem Jahr mittels Videobotschaft?, so Frank Baer, Vorstandsvorsitzender von der Volksbank Spree-Neiße eG, die den Jugendwettbewerb in der Region veranstaltet.

Allein bei der Volksbank Spree-Neiße eG wurden bis zum bundesweiten Abgabeschluss am 21. Februar 2020 200 Beiträge, doppelt so viel wie im letzten Jahr, und 35 Quizlösungen zum Thema ?Glück ist ?? eingereicht. Nach den Prämierungen auf Ortsebene läuft nun die Phase der Landesjurierungen an, in der die Vielzahl der Wettbewerbsbeiträge gesichtet und bewertet werden.

Jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner auf Ortsebene fest. Die Volksbank Spree-Neiße eG vergibt an alle Preisträgerinnen und Preisträger attraktive Preise: Rucksack, Trolley, Spiele, Sportgeräte u.v.m. Die kreativen Werke der Kinder und Jugendlichen können bis zum Jahresende in einer Ausstellung in der Geschäftsstelle Forst, Gubener Str. 1 während der Öffnungszeiten betrachtet werden. Außerdem sind alle Siegerbilder und die Grußworte des Vorstandsvorsitzenden Frank Baer auf der Homepage-Seite www.vbspn.de/jugendcreativ zu sehen.

Neben den Jurysitzungen wurde auch die für den Sommer 2020 geplante einwöchige Bundespreisträgerakademie des 50. Jugendwettbewerbs, zu der die Bundespreisträger der Wettbewerbskategorien Bildgestaltung und Kurzfilm in den verschiedenen Altersgruppen zusammenkommen, aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verschoben und auf das Jahr 2021 verlegt, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

?jugend creativ? wird seit 50 Jahren von Genossenschaftsbanken aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz veranstaltet und zählt mit international bis zu 700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr ? allein in Deutschland sind es jährlich mehr als 500.000 Beiträge ? zu den größten Jugendwettbewerben der Welt.