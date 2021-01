Premia Partners bringt neuen Berichtüber innovative Technologie in Asien heraus

Neuer Bericht erörtert Megatrends in Asien und bietet ein Playbook, um an den Chancen von disruptiven Innovationen und technologiegestütztem Produktivitätswachstum zu partizipieren, die durch den Lauf der Zeit entstehen

Premia Partners, ein führender ETF-Herausgeber mit Sitz in Hongkong, veröffentlicht heute sein neuestes Whitepaper „Where to find growth: Tailwinds from Asia Megatrends & Playbook to participate in Asia Innovations and Technology-enabled Productivity Growth.“

Im Gegensatz zu den entwickelten Märkten mangelt es den asiatischen ETFs immer noch an Produktbreite für die Abdeckung von säkularem Wachstum und sie werden durch die gängigen marktkapitalisierungsgewichteten Ansätze eingeschränkt. Dies schafft eine Lücke für Investoren, die von dem strukturellen Rückenwind der Region in Themen wie smart EV & new energy, 5G, KI, Cloud Computing, Biotech & Life Science, Digitalisierungstransformation, IoT, Roboterautomation, eSports und mehr profitieren wollen.

Da Investoren zunehmend in Asien nach Wachstumschancen suchen, ist es wichtiger denn je, einen entsprechenden Ansatz zu finden. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, den Anlegern Anwendungsfälle an die Hand zu geben, wie diese Wachstumsthemen in ihre breiteren Portfoliostrategien passen, insbesondere wenn traditionelle Asset-Allocation-Modelle solche disruptiven Trends oft nicht ausreichend berücksichtigen können. Dieser Bericht zielt darauf ab, den Lesern ein Handbuch an die Hand zu geben, mit dem sie sich schon heute für morgen positionieren können, indem sie folgende Punkte ansprechen:

– Enorme Wachstumschancen durch Megatrends in Asien – Wie man sich von der konventionellen GICS-Sektoren-Denkweise löst und „Innovative Technologien“ ganzheitlicher überdenkt – Wie der Premia FactSet Asia Innovative Technology Index (AIT) das Wachstum einer breiten Palette innovativer Branchen erfasst, die ihren jeweiligen Bereich disruptiv beeinflussen – Anwendungsfälle von AIT als Portfoliobaustein für globale Investoren

„In der Vergangenheit schien es so, als ob Investoren nur durch alternative Strategien Zugang zu Chancen in innovativen Marktführern haben, die Asien transformieren“, sagte Rebecca Chua, Managing Partner von Premia Partners. „Wir freuen uns, dass wir nun durch die Nutzung der FactSet RBICS-Taxonomie Investoren ein kostengünstiges, liquides und transparentes Werkzeug bieten können, um effizient an diesen Chancen zu partizipieren.“

Der Premia Asia Innovative Technology ETF (3181 HK / 9181 HK), der den AIT-Index abbildet, erzielte im Gesamtjahr 2020 eine Gesamtrendite von 59,8 % und gehört damit zu den Asien-ETFs mit der besten Performance weltweit. Der ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,5 % p. a., keine Performancegebühr und keine Stempel-, Quellen- oder Kapitalertragssteuern.

Um das Whitepaper herunterzuladen, klicken Sie bitte hier (https://www.premia-partners.com/insight/where-to-find-growth-white-paper)

Informationen zu Premia Partners

Premia Partners wurde 2016 in Hongkong gegründet und hat sich zu einem der führenden unabhängigen Pure-Play-ETF-Vermögensverwalter in Asien entwickelt. Wir widmen uns dem Aufbau und dem Kuratieren von Best-Practice-ETFs und regelbasierten Lösungen für Asien. Unser Ziel ist es, zu einem besseren ETF-Ökosystem in Asien und für Asien beizutragen. Zum 31. Dezember 2020 verwaltet Premia Partners 6 ETFs, darunter den Premia CSI Caixin China New Economy ETF, der der 4. größte China A-Shares ETF in Hongkong und Gewinner des HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award ist. Weitere Informationen zu Premia- oder Premia-ETFs einschließlich Strategien für China (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3173) , Emerging ASEAN (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2810) , Asia Innovative Technology (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3181) , Vietnam (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2804) und US Treasury (https://etfprod.premia-partners.com/etf/9077) , besuchen Sie bitte http://www.premia-partners.com/

