Premiere beim Bechtle IT-Forum CHANCEN21

NovaStor stellt beim Bechtle IT-Forum CHANCEN21 seine in Deutschland entwickelte Komplettlösung für die Datensicherung NovaStor DataCenter vor.

Mit der Software NovaStor DataCenter präsentiert NovaStor auf dem Online-Event am 10. und 11. März 2021 die nächste Generation der Datensicherung aus Deutschland. Die Software-Lösung entlastet IT- und Backup-Verantwortliche und ist vor allem für Unternehmen, Behörden und Systemhäuser im Mittelstand bis hin zu individuellen Enterprise-Projekten geeignet, die bei ihrer Datensicherung und Datenspeicherung durchgängig auf lokale Partner setzen. NovaStor ist der einzige Aussteller, der die Datensicherung ganzheitlich betrachtet und auch Systemhäuser bei der Planung und Implementierung umfassend unterstützt.

Multifunktional

In Ergänzung zu den bisherigen Releases, integriert die neueste Version von NovaStor DataCenter neben dem Backup geschäftskritischer Daten und Systeme auch eine Archivierungsfunktion für Dateien, Projektstände, Verzeichnisse, VMs oder Applikationen. Mit dieser Kombination aus Backup und Langzeitdatenaufbewahrung zielt NovaStor darauf ab, den Produktivspeicher zu entlasten und gleichzeitig die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu erfüllen. Alle Aufgaben lassen sich übersichtlich in einer einzigen Benutzeroberfläche managen.

Die neue Funktion Smart Restore sorgt noch zusätzlich für Tempo: Mit der neuen Live-Suche werden Dateien in wenigen Sekunden durchsucht ? unabhängig von der Datei-Menge. Der Restore selbst funktioniert unabhängig von der Kenntnis des genauen Backup-Jobs und spart so enorm viel Zeit.

Innovatives Backup-Management

Für eine erstklassige User Experience stellt NovaStor auf dem Bechtle IT-Forum auch die web-basierte Nutzeroberfläche vor: Sie führt Anwender mit interaktiven Dashboards, Tool-Tipps und Zeitplanmanagement durch die Datensicherung. Das komplett neu aufgesetzte Interface zeigt die gesamte Backup-Strategie in einer zentralen Ansicht: alle Funktion zu Backup, Restore, Archivierung sowie Reporting, Monitoring und Service. Die übersichtliche grafische Darstellung sorgt für Transparenz und erleichtert Anpassungen, wie das Sichern neuer Systeme, die Client-Verwaltung oder das Identifizieren von Speicher-Engpässen.

Die neue Datensicherungslösung von NovaStor wird am 10. März 2021 um 14 Uhr im Fachvortrag ?Die nächste Generation der Datensicherung ? made in Germany“ live gezeigt. Der virtuelle NovaStor Messestand versorgt Interessenten zusätzlich an beiden Veranstaltungstagen mit Informationen und die Backup-Experten von NovaStor beantworten Fragen zu Backup, Restore und Archivierung.

Mehr Information zur Messe und der kostenlosen Teilnahme unter https://bechtle-gmbh.expo-ip.com/.

Als deutscher Hersteller und Lösungsanbieter entwickelt NovaStor Software für Backup, Restore und Archivierung und entlastet IT-Abteilungen mit Dienstleistungen von der initialen Konzeption bis in den laufenden Betrieb.

Mit bewährten Datensicherungs- und Archivierungslösungen schützt NovaStor heterogene IT-Infrastrukturen sowie verteilte und wachsende Daten auf sämtlichen Speichertechnologien von Disk über Tape bis Cloud.

NovaStor verbindet Expertise aus hunderten Backup-Projekten mit interner Entwicklungskompetenz, um sowohl Standard- als auch Individualprojekte umzusetzen. Unternehmen, Behörden und Rechenzentren erhalten von NovaStor zukunftssichere Lösungen für Datensicherung und Archivierung.

NovaStor ist inhabergeführt und an drei Standorten vertreten: in Deutschland (Hamburg), den USA (Agoura Hills) und der Schweiz (Rotkreuz).

Weitere Informationen unter www.novastor.de