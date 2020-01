Premiere: Gesundheitswochen bei CHANNEL21

– Das TV-Programm im Monat Januar steht ganz im Zeichen der Gesundheit

– Exklusive Markteinführung und viele Produktpremieren

Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Sich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu treiben steht dabei ganz oben auf der Liste. Auch CHANNEL21 widmet sich zu Beginn des Jahres dem Thema Gesundheit und stellt das Programm des Monats Januar unter dieses Motto ? um damit die guten Vorsätze der Kunden mit den richtigen Produkten zu unterstützen.

Das Programm beinhaltet besondere Angebote und Produktpremieren. Das Experten-Team rund um die Mediziner Prof. Dr. Herbert Plum und Dr. Dr. Winfried Miller präsentiert unter anderem Produkte der Eigenmarken Ogima Pro und Vitatop. Auch die durch die Höhle der Löwen bekannt gewordene Marke Veluvia ist im Januar wieder erhältlich ? in neuem Design und mit verbesserten Rezepturen.

Besonderes Produkt-Highlight ist die Markteinführung des Beurer easyClip am 12. Januar um 14 Uhr. Dieses Blutdruckmessgerät zeichnet sich durch seine besonders einfache Anwendung aus: Die Manschette kann dank eines Clips mit nur einem Handgriff angelegt werden.

Die Gesundheitswochen bei CHANNEL21 werden zukünftig mindestens zwei Mal pro Jahr stattfinden. Wie auch jetzt im Januar präsentieren die Produktexperten dann interessante Neuerscheinungen und besondere Preisangebote.

?Unsere Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben?, sagt Klaus Skripalle, CHANNEL21-Geschäftsführer. ?Mit unseren vielseitigen Sendungen möchten wir unsere Kompetenz im Bereich Gesundheit repräsentieren und nicht nur auf das Thema ?Gesundheit? aufmerksam machen, sondern unsere Kunden auch mit den richtigen Produkten dabei unterstützen, sich gezielt um ihre Gesundheit zu kümmern. ?

CHANNEL21 mit Sitz in Hannover ist der drittgrößte Homeshopping-Sender Deutschlands. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt ein Vollsortiment mit einem breiten Warenangebot von Mode über Beauty, Gesundheit und Schmuck bis hin zu Haushaltswaren und Elektronik über eigens hierfür konzipierte Teleshopping-Produktionen und das Internet. Gegründet im Jahr 2001, ist CHANNEL21 bisher via Satellit, Kabel und DVB-T bundesweit in 95 Prozent aller deutschen TV-Haushalte zu empfangen. Bis heute haben sich bereits knapp 6 Millionen Kunden für das attraktive und stetig wachsende Produktangebot entschieden. Das Unternehmen ist Teil der CHANNEL21 Holding AG.