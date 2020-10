Premium-Kleidung zum Mieten

Designkleidung mieten, statt für viel Geld kaufen ? das ist die Idee, die hinter dem Start-up von Johannes Batscheider steckt. Der Masterstudent der Hochschule Aalen bietet mit ?Half the Battle? einen Verleihservice für Männer-Luxuskleidung an.

Die Idee kam Batscheider, als sich ein Freund einen Designerpullover gekauft hatte: ?Damals wollte sich jeder den Pullover –nur mal kurz– ausleihen, um Bilder für seine Instagram-Seite zu schießen oder um einmal damit abends in die Stadt zu gehen?, erklärt Batscheider. Er habe bemerkt, dass es einen riesigen Bedarf gibt, begehrte Designerkleidung zu tragen ? das Angebot aber extrem knapp sei. Bisher sei es nur Prominenten und Stars vorbehalten, sich Luxuskleidung für jeden Anlass leihen zu können. Das will das dreiköpfige Gründerteam mit seinem Online-Shop www.half-the-battle.com ändern. ?Jeder soll die Kleidung tragen können, die er wirklich haben will ? immer, einfach, überall?, so der Gründer.

Ambitioniertes Ziel des Unternehmens ist es, Marktführer im Segment für den Verleih von Herrenkleidung zu werden. Um das zu erreichen, ist das Start-up nun auf Investorensuche. ?Kleidung zu leihen ist einer der Trends des nächsten Jahrzehntes?, weiß Batscheider. ?Wir haben jetzt die Chance, gemeinsam mit einem Partner diesen Markt anzuführen.?

Masterstudiengang dient als Sprungbrett

Unterstützt durch Wissen und Methoden des Studiengangs Business Development/Produktmanagement & Start-Up Management und mithilfe von Professoren der Hochschule Aalen entwickelte der Gründer die Idee weiter zur Marktreife.

Aktuell richtet sich das Angebot vorrangig an junge Menschen, die Wert auf Individualität und Qualität legen. Weitere Zielgruppen im Herrensegment hat das Unternehmen bereits im Visier. Im Online Shop befinden sich viele bekannte Luxusmarken der Modebranche ? von Gucci über Versace bis zu Balenciaga. Die Kleidungsstücke sind jeweils für vier Tage ausleihbar, die professionelle Reinigung übernimmt das Unternehmen.