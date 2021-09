Pressemitteilung – NIYU erweitert Kernkompetenzen und stellt sich als event production group neu auf

Mit der Neuaufstellung reagiert NIYU auf die veränderten Marktanforderungen und vor allem auf internationale Anfragen. „Veranstaltungen sind zu Abbildern geworden, auf die Spitze getrieben durch Konformität. Vor diesem Hintergrund ist es unsere Mission, den Status quo kontinuierlich zuhinterfragen und neue Maßstäbe für Events zu setzen“, sagt Nikolai Hocke, Inhaber derAgenturgruppe. Inhaber Thomas Hofmann ergänzt: „Die Art wie heute Markenthemen konzipiert undumgesetzt werden, hat sich maßgeblich verändert – befeuert durch die technologischen Entwicklungen und die zunehmende Fragmentierung der Kommunikation. Formate müssen daher umso mehr außergewöhnliche Bilder entwickeln, um überzeugende Positionen zu schaffen und deutliche Pointen zu setzen.“

Das Führungs-Team der neu aufgestellten event production group unter dem Brand NIYU mit neuem

Logo besteht neben den beiden Eigentümern aus langjährigen Mitarbeitern und einem erfahrenen

Neuzugang. So leitet Fabio Stein bereits seit 2019 als COO den Bereich engineering und ist seit 2014

als Senior Projektleiter im Unternehmen tätig. Das neue und allumfassende Kompetenzzentrum

sustainability baut Jonas Krapf, seit 2019 bei NIYU, als Sustainability Officer kontinuierlich auf. Für den

weiteren neue Bereich productions konnte Mike Doerfling als Business Development Manager gewonnen werden. Er bringt langjährige Erfahrung in diesem Bereich mit und verantwortete in den letzten Jahren große Etats im Automobil- und Telekommunikationsbereich in unterschiedlichen Unternehmen wie CT Germany oder POOLgroup.

Nikolai Hocke und Thomas Hofmann kümmern sich als Eigentümer von NIYU neben consulting und

creation zukünftig verstärkt um Innovationen und Neuerungen, die Zusammenarbeit der einzelnen

Bereiche sowie strategische Positionierungsfragen. Außerdem werden sie auch weiterhin eng mit den

einzelnen Bereichen zusammenarbeiten, eigene Mandate betreuen sowie in ausgewählte Projekte

operativ eingebunden sein. Die ersten Projekte nach der Neuaufstellung wurden bereits erfolgreich

abgeschlossen. So war NIYU event production group auf der IAA in München im Bereich productions für Hyundai und im engineering für Cariad tätig. Ebenfalls plante engineering ein neues Film- & Fernsehstudio für BMW, und für das Heitere Festival vom 10.09.2021 – 12.09.2021 in Zofingen (CH) entwickelte die Sparte creation ein interaktives digitales TV-Format.