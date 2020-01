Pressestimme zu Libyen

Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Berliner

Libyen-Konferenz:

Ja, vielleicht scheitert der von Merkel angestoßene “Berliner Prozess”. Die

sonst risikoscheue Kanzlerin geht mit ihm ein Wagnis ein. Doch den Versuch wäre

es allemal wert, trüge er dazu bei, die Menschenschinderei in libyschen Lagern

zu beenden, die Flüchtlingsbewegungen übers Mittelmeer in den Griff zu kriegen

und die Ausbreitung des Terrors in Nordafrika und der Sahel-Zone einzudämmen.

Der Fall Libyen lehrt militärische Zurückhaltung. Deutschland tat 2011 gut

daran, sich nicht am Kriegseinsatz des Westens zu beteiligen. Daraus erwuchs

politisches Kapital, mit dem die Kanzlerin und der Außenminister jetzt einen

Friedensprozess starten. Deutschland übernimmt Verantwortung, indem es der

Diplomatie eine Chance gibt.

