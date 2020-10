Prestige Awards küren eventshoch2 zur Eventmanagement Company of the Year 2020

Der ?Prestige Award? zeichnet einmal im Jahr kleine und mittelständische Unternehmen aus, die sich als die besten auf ihrem Markt erweisen. Agenturen mit exzellentem Service, höchster Qualität als auch innovativen Praktiken und Leistungskonstanz werden von der Jury nominiert.

Die Eventagentur eventshoch2 aus Dresden hat die Juroren durch kreative Konzeptentwicklung und professionelle Umsetzung einzigartiger Eventformate auf sich aufmerksam gemacht. Dabei stieg eventshoch2 ganz ohne Startkapital mitten in der weltweiten Wirtschaftskrise 2008 wie Phoenix aus der Asche und gehört heute zu den Top-Playern der Veranstaltungsorganisation.

eventshoch2 ist stolz darauf Veranstaltungen zu verwirklichen, die weit über die Norm hinausgehen und konnte sich einen durchweg positiven Ruf aufbauen, auch international. Den persönlichen Service und die überdurchschnittliche Qualität wissen die anspruchsvollen Kunden seit Jahren zu schätzen.

Die Jury lobte die Perfektion und Leidenschaft von eventshoch2 und begründet damit auch die Vergabe des Titels ?Eventmanagement Company of the Year 2020, Berlin & East Germany? an die 5-köpfige Eventagentur aus Dresden.

Das Team freut sich sehr über diese besondere Auszeichnung und darauf, auch in Zukunft beeindruckende Erlebnisse und unvergessliche Momente für seine Kunden zu realisieren.