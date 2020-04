Prianto nimmt die Fileserver-Datenmanagement-Suite migRaven.24/7 ins Portfolio auf

Die Datenmanagement-Suite migRaven.24/7 des Berliner Softwarehersteller migRaven GmbH erweitert ab sofort das Portfolio des international tätigen Distributors Prianto GmbH. Ziel der Lösung: Kosten sparen mit einem übersichtlichen Filesystem, in dem alle Mitarbeiter signifikant schneller arbeiten können.

Mit migRaven.24/7 räumen Unternehmen ihre randvollen Fileserver auf. Ohne Aufwand verschwinden alle obsoleten Datenstrukturen vollständig aus dem produktiven Fileserverbereich. Archivierungsregeln werden dazu direkt von den Fachabteilungen definiert. Dadurch wird die Qualität der verbleibenden Daten maßgeblich verbessert. Versehentlich archivierte Daten können von den Mitarbeitern selbst zurückgeholt werden. Das Erstellen von Austausch- oder Projektordnern mit ausgewählten Zugriffsrechten bedarf ebenfalls keiner Hilfe aus der IT.

Thomas Gomell, geschäftsführender Gesellschafter der migRaven GmbH, fasst den Vorteil zusammen: “Die Arbeit mit dem Filesystem frisst massiv Zeit. Wir können diese ?Suchzeiten? pro User um mehrere Arbeitstage im Jahr reduzieren. Das spart weit mehr, als Unternehmen für ihr gesamtes Storage bezahlen.”

Die migRaven GmbH hat sich mit der Umfirmierung aus der ehemaligen aikux.com GmbH sichtbar zu einem Software-Hersteller weiterentwickelt. Die einfache und schnelle Integration der neuartigen Datenmanagement-Suite ist innerhalb weniger Stunden abgeschlossen – auch in Unternehmen mit 4-stelligen Mitarbeiterzahlen. Mit wenigen Schulungseinheiten, die sowohl durch die migRaven GmbH als auch durch Prianto kostenfrei angeboten werden, können IT-Unternehmen zudem ohne große Investition in das Partnerprogramm des Herstellers einsteigen.

Die Prianto GmbH wurde 2009 von William Geens und Oliver Roth gegründet und gehört zu den führenden, auf Enterprise Software spezialisierten Distributoren Deutschlands. Mittlerweile ist Prianto auch in Großbritannien, Österreich, in der Schweiz, den Beneluxstaaten, Polen, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei sowie den Adriatics vertreten ? und seit 2019 auch in Kanada.

William Geens, Geschäftsführer der Prianto GmbH, dazu: “migRaven.24/7 ist die Datenstrukturlösung mit der Möglichkeit, jederzeit wieder auf archivierte Daten zugreifen zu können. Somit bleiben die Daten übersichtlich und das Active Directory performant. Wir freuen uns, diese Erweiterung nun in unserem Portfolio zu haben.”

?Die hervorragenden Kontakte von Prianto zu vertriebsstarken IT-Partnern und Software-Resellern stellen für den migRaven.24/7 Partner-Channel einen wertvollen Multiplikator dar. Wir rechnen schon in diesem Jahr mit einer Vervielfachung des migRaven.24/7 Umsatzes durch die starke Unterstützung von Prianto.??- Jan Engelmann, migRaven.24/7 Partnermanager ?

Die migRaven GmbH ist ein spezialisierter Software-Hersteller und steht für Datenökonomie sowie Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit mit dem Fileserver.

Mit migRaven.24/7 bieten wir unseren Kunden eine einfach zu integrierende Datenmanagement-Lösung für ein effizientes Filesystem ohne Datenberge, ohne chaotische Verzeichnisse und ohne ausufernde Zugriffsrechte. Dazu hält migRaven.24/7 Funktionen zur Analyse der Daten- und Rechtestruktur, zur automatisierten Reduzierung der Datenmenge und zum sicheren, internen Filesharing bereit.

Seit 2011 profitieren Unternehmen aller Branchen von etwas mehr als 100 Usern bis zu solchen mit über 60.000 von unserer Expertise im Daten- und Berechtigungsmanagement.