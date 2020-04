?PRIDE 500? Siegel für Arvato Systems

Arvato Systems ist LGBT+ Diversity Champion

Vielfalt in der Unternehmenskultur verankert

Arvato Systems wurde in diesem Jahr erstmalig als ?LGBT+ Diversity Champion? mit dem ?PRIDE 500?-Siegel ausgezeichnet. Das Siegel wird von der UHLALA Group vergeben, einem der führenden LGBT+ Social Businesses in Deutschland. UHLALA setzt sich seit 2009 weltweit für die Vernetzung, Weiterbildung und Förderung von LGBT+ Menschen im Berufsleben ein.

Die Vielfalt der Belegschaft spielt für Arvato Systems als Voraussetzung für nachhaltigen Unternehmenserfolg schon lange eine wichtige Rolle. Die Philosophie: Potenziale und Fähigkeiten von Mitarbeiter*innen sollen bestmöglich erkannt, eingesetzt und weiterentwickelt werden. Erst ein diverses Team macht eine Firma zu einem innovativen, wettbewerbs- und wachstumsfähigen Unternehmen.

Für diesen Ansatz einer offenen und wertschätzenden Unternehmenskultur wurde Arvato Systems nun als LGBT+ freundlicher Arbeitgeber mit dem PRIDE 500 Siegel ausgezeichnet.

PRIDE 500 steht als authentisches LGBT+ Arbeitgebersiegel für Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das Siegel ist nicht käuflich zu erwerben und kann ausschließlich im Rahmen eines umfassenden Online-Audits durch die UHLALA Group erlangt werden. In diesem Audit werden die vier Themenfelder ?Unternehmensstruktur?, ?Mitarbeitende und Personen?, ?Kommunikation und Sichtbarkeit? sowie ?Unternehmensrichtlinien? hinsichtlich ihrer LGBT+ fördernden Gestaltung und Ausrichtung bewertet. Arvato Systems konnte in allen vier Bereichen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen.

Durch die Auszeichnung zum LGBT+ Diversity Champion setzt Arvato Systems intern und extern ein Zeichen und bietet Arbeitssuchenden, insbesondere LGBT+ Talenten, eine wichtige Orientierungsmöglichkeit bei der Auswahl eines neuen Arbeitgebers.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.800 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de