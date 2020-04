PrintTune für Large Format

PrintTune ist eine umfassende und einzigartige Druckstandardisierungslösung, die Farbkonsistenz garantiert und sicherstellt, dass Druckaufträge den internen Standards und oder allgemein bekannten Farbräumen der Fogra oder IDEAlliance entsprechen.

Wie ist das möglich? Keile und Farbfelder können gemessen werden, und dank der leistungsstarken Analysefunktionen von PrintTune wird eine Punktskale berechnet. Dies ermöglicht die objektive Bewertung von Druckaufträgen in Bezug auf bestimmte Standards. Durch den Verzicht auf subjektive Bewertungen können Druckdienstleister standardisiert arbeiten und mehr Aufträge in kürzerer Zeit erledigen. Darüber hinaus arbeitet diese einzigartige Lösung unabhängig von Drucktechnologie und Hersteller.

