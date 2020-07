Prior1 bietet wirksame Virenbekämpfung im Rechenzentrum

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gewinnt der Aspekt der hygienischen Luftqualität in geschlossenen Räumen schlagartig an Bedeutung. Vor allem in geschlossenen Räumen, wie Rechenzentren und Serverräumen,? ohne Frischluftanteil besteht die Gefahr, dass sich Aerosole im Raum verteilen und Erreger auch ohne unmittelbare körperliche Nähe von einer Person auf die andere übertragen werden.

Prior1 hat mit seinen Partner LEDOptix und Streit-TGA GmbH eine einfach zu integrierend und hochwirksame Lösung entwickelt: das UV-C Panel.

Zusammen mit der Einhaltung üblicher Hygienemaßnahmen wie Händewaschen wird die Ansteckungsgefahr im Rechenzentrum minimiert. Neben Coronaviren können auch zahlreiche andere Viren und Bakterien wie Escherichia coli, Staphylococcus Aureus oder Salmonella Typhimurium durch UV-Bestrahlung unschädlich gemacht werden.

Schon seit Jahren wird UV-C Bestrahlung erfolgreich zur Desinfektion eingesetzt. Diese Technologie, bei der Keime mittels UV Licht inaktiviert werden, findet bereits Anwendung im Bereich der Oberflächenentkeimung, bei der Wasseraufbereitung sowie der Sterilisation von Luft. Die UV-C Desinfektion ist ein rein physikalischer Prozess bei dem die DNA der unerwünschten Mikoorganismen durch energiereiche Strahlung geschädigt und zerstört wird.

Um möglichst belastbare Daten über die Wirksamkeit erheben zu können, stehen wir zurzeit in Austausch mit dem Fraunhofer Institut.

Die Montage des UV-C-Panels Typ DC-RF erfolgt auf der Unterseite der Doppelbodenplatte. Ein integrierter Positionsschalter aktiviert das System erst nach Einlegen in den Doppelboden und schützt so zuverlässig vor einer gesundheitsschädlichen Strahlungsbelastung.

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres Rechenzentrum. Das 50 MitarbeiterInnen starke Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Westerburg, hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert. Vielmehr ist sie auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen, Workshops und beispielsweise Feinstaub- und Energieeffizienzanalysen gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen ermittelt. Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission ?Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!? nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein.