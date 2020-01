prisma informatik präsentiert Karrierechancen auf verschiedenen Events

Im ersten Halbjahr 2020 wird die prisma informatik GmbH auf verschiedenen Karriere-Events vertreten sein. Vor allem Studenten und Berufseinsteiger können sich dort über die vom Unternehmen angebotenen interessanten Job-Angebote und Karrieremöglichkeiten im IT-Bereich informieren, die das Unternehmen anbietet.

Da die prisma informatik ihr Team kontinuierlich ausbaut und auf der Suche nach kompetenter Verstärkung ist, wird das Unternehmen auch dieses Jahr wieder auf diversen Karriere- und Bildungs-Events präsent sein. Hier soll insbesondere den Studenten und Berufseinsteigern das Aufgabenfeld und die Kundenprojekte der prisma informatik rund um die Bereiche Enterprise Ressource Planning (ERP) auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Business Intelligence (BI) vorgestellt werden. Die verfügbaren Aufgabenschwerpunkte reichen vom Entwickler über den Projektmanager bis hin zum Consultant im betriebswirtschaftlichen Bereich und eignen sich somit nicht nur für Informatiker.

Im März wird die prima informatik hierzu an gleich zwei Veranstaltungen teilnehmen. Die Fachmesse Bildung & Karriere Bodensee bietet am 6. und 7. März 2020 in Friedrichshafen ein vielseitiges Angebot zu den Themen Bildung, Beruf und Qualifizierung. Daneben dient das Event vor allem auch als zukunftsorientierte Plattform für (Aus-)Bildung und Studium mit Fokus auf Jobsuchende, Fach-, Nachwuchs- und Führungskräfte, Hochschulabsolventen sowie den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

In den eigenen Räumen der prisma informatik GmbH in Nürnberg und Isny können Studierende der Bayerischen Hochschulen aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften zudem am 10. März 2020 an den Praxistagen 2020 teilnehmen. Ziel ist es hierbei, den Studenten die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, sich ein persönliches Netzwerk aufzubauen und einen Einblick in die berufliche Praxis zu erhalten. Im Rahmen eines Praxisworkshops werden hierzu bei der prisma informatik die Kernbereiche des Dienstleistungs- & Produktportfolios gestreift, damit die Teilnehmer einen Einblick in den Arbeitsalltag und die Fachlichkeit gewinnen.

Darüber hinaus wird die prisma informatik auch in diesem Jahr wieder an der Hochschulmesse in Kempten vertreten sein. Die Veranstaltung findet am 22. April 2020 auf dem Campus der Hochschule Kempten statt und bietet Studenten die Möglichkeit, sich für angebotene Praktika, Abschlussarbeitsthemen oder Stellenangebote der über 100 namhaften Unternehmen vorzustellen, die sich hier präsentieren.

Am 12. Mai 2020 ist die prisma informatik außerdem am Summer Career Day der Fachschaft BWL der FH Nürnberg zu finden. International sowie regional tätige Unternehmen stellen sich dort vor, um Nachwuchskräfte kennenlernen. Die Studierenden haben dabei die Möglichkeit, wertvolle Praxiskontakte zu knüpfen und Informationen über die ausstellenden Unternehmen einzuholen.

Die prisma informatik freut sich darauf, viele interessierte Studenten, Berufseinsteiger und potentielle neue Kollegen kennenzulernen und ihnen die spannenden Karrierechancen näherzubringen, die die moderne IT-Welt bietet.

Alle aktuellen Stellenangebote sind auch auf unserer Karriereseite zu finden sowie weitere Infos zu den Events auf unserer Veranstaltungsseite.

