PRO topic for free bis 30.06.2020

Das Angebot von PROJEKT PRO zur Unterstützung in Corona Zeiten wird von der Branche ausgezeichnet angenommen. Fast 200 Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern nutzen PRO topic und die brandneuen Features bereits im Rahmen dieser Aktion. Sowohl im Homeoffice, zur Strukturierung von Remote-Meetings, als auch mobil auf der Baustelle oder im Büro. –Es freut uns enorm, dass gerade die Praktiker bei der Veränderung ihrer Arbeitswelt so häufig auf uns zurückgreifen und dass wir sie in diesen schwierigen Zeiten unterstützen können. Ein Grund ist sicherlich, das PRO topic nicht nur protokolliert, sondern Projekte vorantreibt ? auch im mobilen Einsatz–, so Harald Mair, Geschäftsführer PROJEKT PRO.

Aktuell sind folgende neue Erweiterungen und Optimierungen verfügbar, die in enger Zusammenarbeit mit Nutzern für die Praxis entwickelt wurden.

Intelligente Filter und Suchfunktionen für Listen

Filter- und Suchfunktionen wurden optimiert. Es können einfach verschiedene Filter kombiniert und nur die gerade relevanten Themen angezeigt werden.

Neue Möglichkeiten im Druck-Design

PROJEKT PRO ist bekannt für sein hochwertiges Design. Das gilt auch für PRO topic: Das PDF Druckdesign bei PRO topic für Pläne und Protokolle wurde jetzt mit einer Vielzahl an individuellen Konfigurationsmöglichkeiten weiterentwickelt.

Folgebesprechungen anlegen – schnell, einfach und flexibel

Ein beliebtes Feature von PRO topic ist das Fortschreiben bestehender Besprechungen. Jetzt lassen sich Teilnehmer, Notizen und Dokumente mit wenigen Klicks in ein Folgemeeting übertragen. Statt Alles oder Nichts zu kopieren, kann man jetzt auch nur einzelne Aspekte klonen und Änderungen vornehmen. Und dank intuitiver Such- und Filterfunktionen ist der Workflow noch besser und einfacher als vorher.

WEITERE FEATURES VON PRO TOPIC

Marker für Topics auf Plänen einfach in einen neuen Planstand übertragen, sogar wenn dieser einen anderen Maßstab hat.

Neue Teilnehmer auch während einer Besprechung hinzufügen ? direkt im Zuge der Erfassung eines Topics oder eines Eintrages, ohne den Workflow zu verlassen.

Die Rundgangreihenfolge im Raumbuch so festlegen, dass die Topics in der Reihenfolge gelistet werden in welcher der Bauleiter gewohnt ist, über die Baustelle zu gehen.

Flexibles Lizenzmodell: ein Nutzer kann auch bei anderen Unternehmen als Nutzer hinzugefügt werden, ohne eine zusätzliche Lizenz erwerben zu müssen. Ein Bauleiter kann beispielsweise mit seiner Lizenz bei 10 Architekten, die mit PRO topic arbeiten, Projekte steuern und vorantreiben.

Bis zum 30.06.2020 können Büros PRO topic kostenfrei nutzen. Mit vollem Funktionsumfang. Wer die Anwendung kennenlernen will, besucht einfach die Website?www.pro-topic.com.

Von Planern für Planer

Seit mehr als 27 Jahren bringt PROJEKT PRO Software Struktur und Transparenz in die Projektabläufe von Planungsbüros. Landschaftsarchitekt Harald Mair und sein 40-köpfiges Team finden immer wieder neue Ansätze, um Architekten und Ingenieure bei der effizienten Organisation ihrer Arbeit und der wirtschaftlich erfolgreichen Steuerung ihrer Projekte zu unterstützen. Für mehr Konzentration auf die kreative Gestaltung unserer Welt. PROJEKT PRO Lösungen ermöglichen, mit Freude zusammenzuarbeiten und Projekte erfolgreich abzuschließen. Dafür ist die Software mit zahlreichen Awards ausgezeichnet und wird jährlich von PeP-7 zertifiziert. Als erfolgreiche Branchenlösung bietet PROJEKT PRO mittlerweile über 16.000 Anwendern in mehr als 1.900 Büros Stabilität und Betriebssicherheit – auf allen gängigen Plattformen, unterwegs und im Büro.