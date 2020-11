Process Analytics Factory kündigt PAFnow Premium Edition für BPM an

Die Process Analytics Factory (PAF), führender Anbieter von Process Mining-Software in Power BI, kündigte heute eine neue PAFnow PREMIUM-Edition für BPM (Business Process Management) an. Die spezialisierte Edition wurde eigens dafür entwickelt, BPM-Berater und Organisationen bei organisationsübergreifenden Prozessverbesserungsprojekten zu unterstützen. In einem begleitenden Webinar am 19. November wird die PAF die neue Edition vorstellen und die Schlüsselfunktionen der neuen BPM-Dashboards zeigen.

?Basierend auf meiner eigenen Erfahrung aus jahrelanger Arbeit im BPM-Bereich kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass wir ein Tool geschaffen haben, mit dem ich selbst gerne gearbeitet hätte, weil es so leistungsstark ist. Herkömmliche Methoden zum Messen, Analysieren oder Modellieren von Prozessen erfordern viel Geld und Zeit, sind aber ineffektiv, wenn es darum geht, sowohl das wahre Verbesserungspotenzial von Geschäftsprozessen als auch die Ursachen von Problemen aufzudecken. Für Unternehmen ist es jedoch entscheidend, Effizienz- und Einsparpotenziale in ihren Prozessen zu identifizieren. Die PAFnow BPM Edition bietet nun endlich das fehlende Bindeglied zwischen BPM und Business Intelligence, da sie vorhandene Daten zur Generierung von Erkenntnissen nutzt. Sie nimmt das Rätselraten aus jeder Phase der Prozessanalyse heraus und ermöglicht eine echte fortlaufende Verbesserung?, sagt Tobias Rother, Gründer und CEO von PAF.

PAFnow Process Mining erkennt und visualisiert Prozessmodelle automatisch aus Daten, so dass Unternehmen ihren tatsächlichen Prozess betrachten und ermitteln können, was verbessert werden muss, oder potenzielle Probleme erkennen können, während – oder sogar bevor – sie auftreten.

Die BPM-Edition von PAFnow fügt dem klassischen Process-Mining-Bericht von PAFnow spezielle BPM-Dashboards hinzu. Die neuen Dashboards wurden entwickelt, um jeden Geschäftsprozess wirklich zu verstehen, verschiedene Prozesse oder Prozessverbesserungen zu benchmarken, Konformitätsverletzungen zu finden, Best Practices zu definieren und die Auswirkungen und Fortschritte von Verbesserungsmaßnahmen zu überwachen. Darüber hinaus enthalten sie sogar Wertstrom-Mapping-Funktionen.

?Die PAFnow BPM Edition ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser in der Werkzeugkiste eines jeden BPM-Beraters, da sie wirklich alle Aspekte der Prozessoptimierung, Harmonisierung und sogar Automatisierung unterstützt?, sagt Jason Wickman, EVP of North American Operations bei PAF. ?Die verschiedenen Funktionen und Dashboards helfen, die Lücken im BPM-Lifecycle zu schließen, zum Beispiel durch den Vergleich von genauen Ist-Prozessen mit den idealen Referenzmodellen. Die Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen, selbst von solchen, die sehr unternehmens-spezifisch sind, wird viel einfacher, da das Benchmarking-Tool dabei hilft, Best-Practice-Geschäftsprozesse zu etablieren, und es auch leicht macht, die tatsächliche Umsetzung von Änderungen innerhalb des Geschäftsprozesses zu verfolgen.?

Alle PAFnow-Versionen sind in Microsoft Power BI eingebettet, so dass Unternehmen Process Mining direkt innerhalb ihrer bestehenden Microsoft-Infrastruktur einsetzen können. Anwender profitieren von über 300 Action-Konnektoren und mehr als 200 Source-Konnektoren, so dass es keine Schwierigkeiten gibt, die Daten aus dem BPM-System in PAFnow und von dort zu den richtigen Personen im Unternehmen zu bringen.

Die PAF wird die neue PAFnow BPM Edition am 19. November in einem Live-Webinar vorstellen.? Um zu erfahren, wie PAFnow Process Mining mit BPM und BI verknüpft, die neuen Dashboards und Funktionen in Aktion zu sehen und herauszufinden, wie kontinuierliche Verbesserung erreicht werden kann, sollten sich Interessenten im Voraus registrieren.

Die Process Analytics Factory (PAF) ist ein führender Vorreiter bei der Entwicklung von Process Mining Software, die datenintensive Arbeiten in Echtzeit einfacher und effizienter macht. PAFs Aushängeschild, die Softwarelösung PAFnow, macht Process Mining für Unternehmen aller Größen und Branchen zugänglich, so dass sie Daten in Erkenntnisse und Maßnahmen umwandeln können – einfach, bequem und kostengünstig. PAFnow ist die weltweit erste vollständig in Microsoft Power BI integrierte Process Mining Lösung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und eröffnete seine nordamerikanische Niederlassung 2020 in Ann Arbor, Michigan, um im Zentrum der Forschung im Bereich Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz zu stehen. PAF ist ein selbstfinanziertes Unternehmen, das sich auf nachhaltiges Wachstum konzentriert.

www.pafnow.com