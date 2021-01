Process Insights Europe 2021

Method Park lädt im kommenden Jahr wieder zu seiner Konferenz rund um die Herausforderungen im Prozessmanagement ein. Die Veranstaltung ist als Online Event konzipiert; die Teilnahme ist kostenfrei.

Prozesse für die neue Normalität ? so lautet das Motto von?Process Insights Europe 2021. Am 10. & 11. März lädt Method Park zu seiner jährlichen Europa-Konferenz ein. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Fragestellungen im Management komplexer Engineering-Prozesse.

Weltweite Konferenzserie

Process Insights Europe ist Teil einer Konferenzreihe, die Method Park weltweit veranstaltet. 2019 nahmen in den USA, Korea und China insgesamt rund 600 Besucher daran teil. Im Oktober 2020 fand Process Insights USA erstmals virtuell statt. Dies eröffnete zahlreichen Interessierten, die an einem Präsenz-Event nicht hätten teilnehmen können, die Möglichkeit dabei zu sein. Mit mehr als 700 Teilnehmern war Process Insights USA die größte Online-Konferenz zum Thema Prozessmanagement. Die Besucher erlebten, wie mit digitalen Methoden und viel Kreativität der Transfer von Präsenzveranstaltungen in ein ansprechendes Online-Format gelingt und echtes Konferenz-Erleben möglich ist. ?Die beste virtuelle Konferenz aller Zeiten!“ kommentierte ein Teilnehmer.

Virtuell und kostenfrei

Process Insights Europe findet ebenfalls erstmals virtuell und ohne Teilnahmegebühr statt. An zwei halben Tagen werden Keynotes, Vorträge, Best Practices und Diskussionsrunden zeigen, wie effiziente Prozesse die nötigen Veränderungen in der Engineering-Welt vereinfachen und vorantreiben. Konferenzsprache wird Deutsch und Englisch sein. Zur Teilnahme ist lediglich eine?Registrierung?über die Event-Webseite nötig.

Individuelle Beratung

Für individuelle Fragestellungen ist ein Consulting Café eingerichtet. Method Park Consultants stehen interessierten Teilnehmern an beiden Konferenztagen für eine persönliche, kostenfreie Beratung zur Verfügung.

Workshops

Der Konferenz ist ein eigener Workshop-Tag vorangestellt. Zwei parallele Workshops befassen sich mit der schrittweisen Freigabe von Prozessen (für Einsteiger) und mit der Prozessmodellierung in komplexen Situationen (für Fortgeschrittene). Die Buchung dieser Workshops ist über das Method Park Training Center möglich.

Dienstleistungen & Lösungen

In den Vortragspausen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in einer virtuellen Ausstellung bei Method Park und seinen Partnern über Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Method Park ist Spezialist für innovatives Software & Systems Engineering in den sicherheitskritischen Umfeldern von Medizin- und Automobiltechnik. Zum Portfolio gehören Consulting- und Engineering-Dienstleistungen, ein umfassendes Trainingsprogramm sowie das Prozessmanagement-Werkzeug ?Stages?. Seit seiner Gründung 2001 berät, unterstützt und coached Method Park Kunden weltweit bei der Optimierung von Prozessabläufen, bei der Einhaltung branchenspezifischer Standards und gesetzlicher Regularien sowie beim Management von Projekten, Produkten und deren Qualität. Method Park offeriert ein praxisorientiertes Seminarprogramm zu aktuellen Themen entlang des Software & Systems Engineering. Seminarstandorte finden sich in Deutschland, im europäischen Ausland, den USA und in Asien. Mit ?Stages? hat Method Park ein individuell anpassbares Prozessmanagement-Tool auf dem Markt platziert, das den Anwender bei der Definition, Kommunikation und Anwendung komplexer Prozesse unterstützt. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Erlangen, Frankfurt a.M., Hamburg, München, Stuttgart, Detroit, Miami, Pittsburgh und Shanghai vertreten. Method Park beschäftigt heute rund 220 Mitarbeiter und erreichte 2020 einen operativen Umsatz von etwa 24 Mio. EUR.