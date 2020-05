Process Mining für MIBA

Nach einem fundierten und gewissenhaften Auswahlprozess, verbunden mit einem überzeugenden Proof of Concept hat sich die weltweit tätige österreichische Technologiegruppe Miba AG mit Hauptsitz in Laakirchen für die Process Mining Software? ?MPM ProcessMining? von MEHRWERK entschieden.

MIBA setzt zukünftig unternehmensweit auf diese digitalen, automatisierten Prozessanalysen, um interne Geschäftsprozesse in allen Bereichen des Unternehmens noch transparenter und effizienter zu gestalten. Insbesondere in Zeiten steigenden Wettbewerbs- und Kostendrucks ist dies ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Erhaltung und zum Ausbau des Unternehmenserfolgs. Im Rahmen des Proof of Concept konnte MEHRWERK die Agilität, Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit von ?MPM ProcessMining? unter?Beweis stellen, welche auf Basis der marktführenden In-Memory-Technologie des Technologiepartners Qlik basiert. Nach dem erfolgreich durchgeführten Proof of Concept startet MIBA nun den unternehmensweiten Rollout der Lösung mit Unterstützung von MEHRWERK mit dem Ziel, die Operational Excellence in den Kernprozessen weiter zu steigern.

Als führendes Bindeglied zwischen Fachbereich und IT bietet MEHRWERK professionelle Lösungen und Beratung zur softwarebasierten Geschäftsprozessoptimierung auf Basis marktführender Standardsoftware-Komponenten. Durch den modularen Aufbau werden in kürzester Projektlaufzeit individuelle Lösungen in den Bereichen Business Intelligence & Process Mining, Supply Chain Management und SAP? Cloud implementiert, sodass ein Return-on-Invest in Monaten anstelle von Jahren erreicht wird.