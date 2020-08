Process Mining Summit im Rahmen der Qlik Analytics Tour 2020

In der digitalen Welt spielt der richtige Umgang mit Daten die zentrale Rolle. Werden dabei die menschliche Analysefähigkeit um künstliche, maschinelle Intelligenz erweitert sowie Datenvisualisierungen und -analysen als Entscheidungsgrundlage herangezogen, können wichtige Erkenntnisse über die eigenen Unternehmensprozesse gewonnen werden. Auf dem Process Mining Summit kann live verfolgt werden, welche Vorzüge Process Mining bietet und wie Process Mining in der Praxis zu Daten-getriebenen Entscheidungen verhilft:

Am 01. Oktober 2020 wird der?Process Mining Summit von Qlik und MEHRWERK im Rahmen der Qlik Analytics Tour im Hofgut Georgenthal nahe Frankfurt live angeboten. Process Mining Pionier und Professor of Process & Data Science an der RWTH Aachen Wil van der Aalst wird als Keynote Speaker live auftreten.

Die prominent besetzte Agenda wird zudem von Jutta Reindler, Senior Business Intelligence Manager & Innovation Lead Data Analytics bei Siemens Healthineers sowie Oliver Kempf, Product Owner Process Mining Deutsche Bahn AG und Ilario Angilletta, Team Process Mining Deutsche Bahn AG, ergänzt. Sie werden berichten, wie den Systemen mit dem innovativen Ansatz der Qlik-basierten Process-Mining-Applikation ?Geheimnisse? entlockt werden können, die mit klassischer Analytics im Verborgenen bleiben.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Experten sowie exklusive Einblicke in spannende Analytics- und Process-Mining-Projekte aus der Praxis. Neben neuen Strategien und Methoden zum schnellen Gewinn verwertbarer Erkenntnisse, werden Einblicke in die Möglichkeiten von Qlik und der leistungsfühigen AI-Funktionalität von MEHRWERK ProcessMining gegeben sowie neueste Produktmerkmale vorgestellt.

Interessenten/innen können sich hier informieren und zur Veranstaltung anmelden: [Informationen & Anmeldung]

Während der Veranstaltung wird durch alle notwendigen Vorkehrungen für die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsregelungen gesorgt. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung findet eine Verlosung zur Teilnahme eines zweistündigen Schnuppergolfkurses im Hofgut Georgenthal statt.

Als führendes Bindeglied zwischen Fachbereich und IT bietet MEHRWERK professionelle Lösungen und Beratung zur softwarebasierten Geschäftsprozessoptimierung auf Basis marktführender Standardsoftware-Komponenten. Durch den modularen Aufbau werden in kürzester Projektlaufzeit individuelle Lösungen in den Bereichen Business Intelligence & Process Mining, Supply Chain Management und SAP? Cloud implementiert, sodass ein Return-on-Invest in Monaten anstelle von Jahren erreicht wird.