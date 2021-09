PROCON IT begrüßt Auszubildende und Trainees

Zum Ausbildungsbeginn in Bayern durfte das IT-Beratungshaus PROCON IT insgesamt 8 Auszubildende und Trainees begrüßen. 2 Auszubildende für Fachinformatik mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung und 6 Trainees für das selbst aufgelegte Mainframe-Programm starteten am 1. September bei PROCON IT in der Hauptzentrale in Garching bei München.

An ihrem Einführungstag erfuhren die Nachwuchskräfte alles Wissenswerte über die Organisation und die Unternehmenskultur, sie wurden mit den IT-Bestimmungen vertraut gemacht und lernten ihre Patin bzw. Paten kennen. Diese sorgen in den nächsten Monaten dafür, dass der Einstieg bei PROCON IT möglichst einfach, erfolgreich und entspannt erfolgt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir begeisterte Auszubildende und Trainees für eine IT-Karriere bei uns gewinnen konnten. Mit der Aus- und Weiterbildung eigener Fachkräfte legen wir die Basis dafür, dass wir unseren Kunden auch künftig hochwertige IT-Lösungen bieten können“, sagt Christian Ballhorn, Geschäftsführer der PROCON IT.

PROCON IT hat in diesem Jahr die Ausbildungstätigkeit wiederaufgenommen und konnte in einem Bewerbermarkt beide angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Auch das bewährte, neu aufgelegte Mainframe-Trainee-Programm stieß auf ein reges Interesse, so dass alle Plätze vergeben werden konnten.

PROCON IT ist ein IT-Beratungshaus, das dafür sorgt, dass Unternehmen von neuen Technologien schnell profitieren und aus ihren etablierten IT-Systemen den maximalen Nutzen ziehen. PROCON IT berät und unterstützt Konzerne, den gehobenen Mittelstand und den öffentlichen Sektor in zahlreichen IT-Projekten.

Die mehr als 200 Mitarbeitenden von PROCON IT bieten bewährtes Praxiswissen u.a. rund um die Themen Cloud, Data Intelligence, Software Engineering sowie im Bereich IT Consulting & Business Transformation. Für BI-Projekte auf Basis von SAP zählt das 1998 gegründete Unternehmen zu den führenden Anbietern im Großraum München. Die PROCON IT GmbH mit Hauptsitz in Garching bei München und einer Niederlassung in Augsburg ist Teil der CONET Unternehmensgruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden.

PROCON IT erhält regelmäßig Bestnoten beim Jobbewertungsportal kununu sowie Auszeichnungen für seine Personalpolitik wie etwa das Gütesiegel „Fair Company“ oder „Great Place to Work“.