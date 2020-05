PROCON IT beim Digital Future Congress virtual

PROCON IT unterstützt den Digital Future Congress virtual und steuert einen Fachvortrag sowie einen digitalen Workshop bei. Der DFC virtual bietet vom 26. bis 28. Mai insbesondere dem Mittelstand in fünf Streams zahlreiche Fachvorträge rund um das Thema Digitalisierung. Hochkarätige Keynote Speaker wie Dr. Anke Sax, CIO Deutsche WertpapierService Bank AG (good strategy, bad strategy, no strategy), Gerold Wolfarth, Buchautor und CEO der bk Group (Gewinner der Krise – Wie Corona nachhaltig zur Chance wird) oder Ex-Bundesministerin und Herausgeberin des DUB-Unternehmer-Magazins Brigitte Zypries runden das vielseitige Programm ab.

PROCON IT ist im Stream ?Prozessoptimierung & Kommunikation? mit dem Vortrag ?Wie die Großen: Geschäftsprozesse analysieren und optimieren? vertreten. Die Teilnehmer erhalten eine Reihe praktischer Tipps für die Gestaltung ihrer Prozesse. Sie erfahren auch, welche Fehler sie unbedingt vermeiden sollten. In dem Workshop ?Low hanging fruits ? Digitale Uses Cases zum Mitnehmen? lernen die Teilnehmer, wie sie mittels der Design Thinking-Methode schnell und einfach nützliche Use Cases für ihr Business generieren können.

Am virtuellen Stand von PROCON IT können sich die Besucher rund um Themen wie Prozessberatung, Digitalisierung, Business Intelligence, Big Data, Customer Communication Management, Cyber Security und Cloud Workplace informieren.

Dienstag, 26. Mai 17.00 Uhr:

PROCON IT Vortrag ?Von den Großen lernen: Geschäftsprozesse analysieren & optimieren?

Mittwoch, 27. Mai 16. Uhr:

PROCON IT Workshop ?Low hanging fruits: Digitale Use Cases zum Mitnehmen?

Die PROCON IT GmbH mit Hauptsitz in Garching bei München und einer Niederlassung in Augsburg ist Qualitätsanbieter für Big Data & Visual Analytics, Web- & Cloud-Engineering, SAP-Engineering und Mainframe App-Engineering. Im Großraum München zählt PROCON IT zu den führenden Anbietern für BI-Projekte mit SAP. Ein maßgeschneidertes Management & Business Consulting komplettiert das Leistungsportfolio des Unternehmens. Seit über 20 Jahren vertrauen namhafte Kunden u.a. aus den Bereichen Automotive, Financial Services und Aerospace auf die Dienstleistungen von PROCON IT. Die Gesellschaft mit ihren mehr als 200 Mitarbeitenden steht für höchste Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit sowie für eine konsequente Kunden- und Lösungsorientierung. PROCON IT ist ein Unternehmen der CONET-Gruppe.

PROCON IT erhält regelmäßig Bestnoten beim Jobbewertungsportal kununu sowie Auszeichnungen für seine Personalpolitik wie etwa das Gütesiegel ?Fair Company? oder ?Great Place to Work?.