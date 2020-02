PROCON IT ist?Top Arbeitgeber Mittelstand 2020?

PROCON IT zählt auch in diesem Jahr zu den besten Arbeitgebern des Mittelstands. Der Qualitätsanbieter für IT-Dienstleistungen wie Big Data, Visual Analytics oder SAP-Engineering schaffte es erneut in die Liste der ?Top Arbeitgeber Mittelstand?, die von dem Magazin FOCUS Business gemeinsam mit dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu erstellt wurde. Damit ist PROCON IT bereits zum zweiten Mal nach 2019 eines der attraktivsten IT-Unternehmen in Deutschland.

?Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und verstehen dies gleichzeitig als Ansporn, unseren Mitarbeitenden weiterhin ein optimales Arbeitsumfeld mit sehr guten Bedingungen zu gestalten?, sagt Michaela Schnell, Personalleiterin bei PROCON IT. ?Wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit zufriedenen Mitarbeitenden als Unternehmen erfolgreich bleiben können?, betont sie. PROCON IT wächst weiter und ist auch aktuell auf der Suche nach netten, qualifizierten Teammitgliedern.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 900.000 Firmen und rund 4 Mio. Bewertungen auf kununu analysiert. Auf dieser Basis wurden 3.400 Unternehmen in 35 Branchen mit Hauptsitz in Deutschland als mittelständische Top-Arbeitgeber identifiziert. In die Studie flossen Kriterien ein wie Unternehmensgröße, Bewertungen der Mitarbeiter auf kununu, Anzahl der Bewertungen sowie Rate der Weiterempfehlungen. PROCON IT erhält auf dem Portal kununu eine Bewertung von durchschnittlich 4,45 Sternen auf einer Skala von 1 bis 5. Für einen Platz in der Bestenliste waren 3,5 Sterne nötig. Ebenfalls überdurchschnittlich gut ist die Weiterempfehlungsrate der Mitarbeitenden von 88%. Gefordert war hier eine Rate von mindestens 70%.

Die PROCON IT AG mit Hauptsitz in Garching bei München und einer Niederlassung in Augsburg ist Qualitätsanbieter für Big Data & Visual Analytics, Web- & Cloud-Engineering, SAP-Engineering und Mainframe App-Engineering. Im Großraum München zählt PROCON IT zu den führenden Anbietern für BI-Projekte mit SAP. Ein maßgeschneidertes Management & Business Consulting komplettiert das Leistungsportfolio des Unternehmens. Seit über 20 Jahren vertrauen namhafte Kunden u.a. aus den Bereichen Automotive, Financial Services und Aerospace auf die Dienstleistungen von PROCON IT. Die Gesellschaft mit ihren mehr als 200 Mitarbeitenden steht für höchste Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit sowie für eine konsequente Kunden- und Lösungsorientierung. PROCON IT erhält regelmäßig Bestnoten beim Jobbewertungsportal kununu sowie Auszeichnungen für seine Personalpolitik wie etwa das Gütesiegel ?Fair Company? oder ?Great Place to Work?.