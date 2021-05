PROCON IT: Webinar zur Einführung von Agilität in Unternehmen

Der Ruf nach mehr Agilität in den Unternehmen wird immer lauter. Doch wie können Firmen tatsächlich agiler werden, um ihre Herausforderungen in einer spürbar beschleunigten, unbeständigen, unvorhersehbaren, komplexen und vielschichtigen Arbeitswelt zu meistern? Eine Antwort darauf gibt das Webinar ?Agiler Dialog: Probleme sind Lösungen, die auf dem Kopf stehen? am 19. Mai 2021 von 11.00 bis 12.00 Uhr. Die Online-Veranstaltung stellt nach einer pointierten Einführung Praxisbeispiele vor, wie das Thema Agilität in Unternehmen implementiert werden kann. Die Teilnehmenden sind ausdrücklich eingeladen, mit ihren Fragen das Webinar aktiv mitzugestalten.

Wer sich für das kostenlose Webinar interessiert, aber am 19. Mai 2021 nicht daran teilnehmen kann, sollte sich trotzdem anmelden: Das Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu dem kostenlosen Webinar anzumelden, finden Sie hier

Die Dienstleistungen der PROCON IT GmbH zeichnen sich durch hohe Qualitätsstandards und durch eine konsequente Orientierung am Kunden aus. PROCON IT, ein Unternehmen der CONET-Gruppe, bietet mit seinen 220 Mitarbeitenden umfassende IT-Services und ein maßgeschneidertes Business Consulting rund um die Digitalisierung von Konzernen, mittelständischen Gesellschaften und Organisationen des öffentlichen Sektors. Zum Leistungsspektrum des 1998 gegründeten IT-Dienstleisters zählen u.a. die Bereiche Data Intelligence, Software-Engineering und Business Consulting. Im Großraum München zählt PROCON IT zu den führenden Anbietern für BI-Projekte mit SAP BW. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garching bei München und eine Niederlassung in Augsburg.

PROCON IT erhält regelmäßig Bestnoten beim Jobbewertungsportal kununu sowie Auszeichnungen für seine Personalpolitik wie etwa das Gütesiegel „Fair Company“ oder „Great Place to Work“.