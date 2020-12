ProDa#2: Studie zu Nutzen und Wirkung von PIM

Der Frage zu Nutzen und Wirkung von PIM ist die Hochschule Aalen in Zusammenarbeit mit dem Systemarchitekt und Systemintegrator SDZeCOM nachgegangen und hat die ProDa#2-Studie veröffentlicht. Dazu wurden 101 Hersteller und Händler mit einem Product Information Management-System im Einsatz befragt. Dabei unterschieden sich die Unternehmen sowohl in Charakteristik als auch in der Länge des Einsatzes eines PIM-Systems.

Einfluss von PIM

In der ProDa#2 wurde unter anderem der Einfluss von PIM auf die Geschäftsmodelle bewertet und Prozessverbesserungen analysiert. Zudem betrachtet die Studie ebenfalls die Auswirkung von PIM auf Kosten und Ressourcen. Dabei gibt die Studie einen Einblick, wie lang ein PIM-System bereits im Einsatz ist, bis die Unternehmen Verbesserungen angeben.

Die Studie steht kostenfrei hier zur Verfügung: www.sdzecom.de/proda-2-studie

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.